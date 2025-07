Il cuore del Sole non è più un mistero: ecco cosa vede Parker

Il Sole non è solo quel disco giallo che ci accompagna ogni giorno, è molto di più. È un cuore infuocato, pulsante, che non smette mai di sorprenderci. Pensiamo a lui come a una presenza familiare, quasi scontata, e invece è un gigantesco reattore nucleare che, da milioni di anni, tiene in vita il nostro pianeta… ma che può anche causare non pochi problemi. Soprattutto oggi, con tutta la tecnologia che ci circonda, capire cosa succede dentro e intorno al Sole è diventata una questione urgente.

Dentro la corona solare: cosa ci mostra davvero la sonda NASA

Ed è qui che entra in gioco la Parker Solar Probe, una sonda della NASA progettata per fare quello che nessuno aveva mai osato prima: avvicinarsi al Sole come mai prima d’ora. E quando diciamo “avvicinarsi”, intendiamo davvero tanto. Lo scorso dicembre ha sfiorato la nostra stella arrivando a poco più di 6 milioni di chilometri dalla superficie – una distanza che, nello spazio, è un soffio. A quella velocità – quasi 700.000 chilometri orari – è diventata l’oggetto più veloce mai costruito da mani umane.

E non si è limitata a fare un saluto veloce. Con le sue telecamere e i suoi strumenti, tra cui il WISPR, ci sta mostrando immagini mai viste della corona solare, quel guscio esterno rovente e misterioso dove si formano le tempeste solari. Stiamo parlando di enormi bolle di plasma, le famigerate espulsioni di massa coronale, che possono viaggiare verso la Terra e – se particolarmente forti – provocare blackout, mandare in tilt i satelliti o mettere in difficoltà persino gli astronauti.

Per la prima volta riusciamo a vedere queste bolle scontrarsi, fondersi, cambiare forma. Non è solo affascinante: è un passo avanti enorme per capire come funzionano questi fenomeni e, soprattutto, per imparare a difenderci.

E ti starai chiedendo: come fa una sonda a non friggere? Il segreto è nello scudo termico, un capolavoro di ingegneria che riflette la maggior parte del calore. Anche se la temperatura “ambiente” nello spazio vicino al Sole è spaventosa, lo spazio è talmente vuoto che la sonda non si scioglie: resta protetta, operativa, e continua a inviarci dati.

Questo viaggio verso il Sole è molto più di una missione scientifica: è un modo per conoscerlo davvero, come non l’abbiamo mai fatto. E per ricordarci che c’è ancora moltissimo da scoprire, proprio sopra le nostre teste.