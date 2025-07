NASA X-59: il jet che vuole superare il suono… senza far rumore

C’è qualcosa di profondamente affascinante nell’idea di poter attraversare l’oceano in poche ore, a bordo di un aereo che rompe il muro del suono senza farsi sentire. Non è fantascienza, è uno di quei sogni che sembrano irraggiungibili per decenni… finché qualcuno non si ostina a inseguirli davvero. E quel “qualcuno”, oggi, è la NASA.

Supersonico sì, ma silenzioso: il nuovo obiettivo della Lockheed Martin

Da tempo ci si arrovella su un problema tutt’altro che secondario: il boom sonico. Quel boato secco che si scatena quando un aereo supera la velocità del suono e che, diciamolo, non è esattamente il benvenuto nei cieli sopra le nostre città. È il motivo per cui i voli supersonici civili sono rimasti un lusso del passato. Ma adesso qualcosa si muove, e il merito è di un progetto piuttosto audace: il Quesst, con protagonista un aereo dal nome che sembra uscito da un film di fantascienza – l’X-59.

A prima vista è un oggetto strano, quasi irreale: lungo, stretto, con un muso affilato come una freccia. Ma quella forma non è solo un vezzo da designer futurista: serve a piegare le onde d’urto, a ridisegnare il suono del supersonico. L’obiettivo? Trasformare il classico boom in un tonfo leggero, appena percettibile.

E per vedere se tutto funziona davvero come promesso dai modelli al computer, ci vogliono test, prove, esperimenti veri. È qui che entra in gioco il Giappone: in una galleria del vento vicino Tokyo, un modellino in scala dell’X-59 è stato messo alla prova in condizioni estreme, con raffiche d’aria a velocità impressionanti. Nonostante fosse grande solo mezzo metro, ha rivelato dati fondamentali su come il velivolo “taglia” l’aria e distribuisce la pressione.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, il vero X-59 prende forma nei laboratori Skunk Works della Lockheed Martin. Test dopo test, ogni pezzo si incastra nel puzzle. Quando sarà pronto, volerà sopra comunità reali, con microfoni e sguardi puntati al cielo. E se tutto andrà secondo i piani, quel volo silenzioso potrebbe cambiare per sempre il modo in cui viaggiamo.