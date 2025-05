Mercedes CLA Shooting Brake 2025: eleganza, potenza e versatilità

La nuova Mercedes CLA Shooting Brake promette già grandi cose. Dalle immagini sul web, l’auto mostra come il suo design sia una fusione tra estetica raffinata e praticità da station wagon. Lo stile del frontale, in particolare, ricalca quello della berlina elettrica, con fari affilati e una firma luminosa a stella che accentua il carattere deciso. Il tetto allungato e spiovente, insieme al piccolo spoiler posteriore, scolpiscono inoltre una silhouette dinamica. Al posteriore, il prototipo in test della Mercedes al Nürburgring mostra gruppi ottici avvolgenti, anch’essi con la firma luminosa distintiva, ma ancora nascosti.

Il camuffamento leggero lascia intuire infatti che le modifiche si concentrano nella zona posteriore. Questa sarà destinata ad accogliere il vano di carico maggiorato. Gli interni, seppur non ancora mostrati, saranno identici a quelli della berlina. L’auto avrà strumentazione digitale da 10,25 pollici, infotainment da 14,6 pollici e, tra gli optional, uno schermo aggiuntivo da 14 pollici per il passeggero anteriore. Si attende con interesse la capacità del bagagliaio, che dovrà superare i 405 litri della versione berlina. Il debutto? Pare sia previsto entro la fine di quest’anno.

La Mercedes elettrica e mild hybrid

La gamma sarà articolata su due soluzioni: BEV e Mild Hybrid. La versione elettrica erediterà le specifiche della berlina. La Mercedes CLA 250+ offrirà 200 kW di potenza e 335 Nm di coppia. La Mercedes CLA 350 4MATIC spingerà invece fino a 260 kW e 515 Nm. In entrambi i casi, la batteria da 85 kWh assicura un’autonomia compresa tra 694 e 792 km WLTP. Un dato che promette lunghi viaggi senza ansia da ricarica.

Per chi preferisce il termico, sarà disponibile un nuovo motore 1.5 turbo 4 cilindri Mild Hybrid. Tre livelli di potenza: 100, 120 e 140 kW, abbinati a una trasmissione automatica a otto rapporti (8F-eDCT). Non sono ancora però stati comunicati i prezzi ufficiali della Mercedes CLA Shooting Brake. Considerando tuttavia che la berlina elettrica parte da 56.665 euro, si prevede un listino leggermente superiore per la variante station wagon. Design, tecnologia, prestazioni: la nuova Mercedes CLA Shooting Brake si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel segmento premium. Chi può davvero resisterle?