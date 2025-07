TCL: in arrivo le nuove Smart TV QLED con Fire TV

TCL, con il lancio della nuova serie SF560, arricchisce ulteriormente il proprio catalogo di Smart TV. Il marchio punta su una combinazione vincente di tecnologia, estetica e accessibilità. TCL propone una nuova linea di televisori QLED Full HD pensata per garantire qualità e intrattenimento a un pubblico sempre più esigente. La serie è disponibile nei tagli da 32, 40 e 43 pollici. Tutti dotati del sistema operativo Fire TV, che trasforma il televisore in un vero hub multimediale intelligente. Uno degli aspetti più interessanti della gamma SF560 è la qualità dell’immagine, resa possibile dall’impiego della tecnologia Quantum Dot Pro. Tale sistema utilizza cristalli speciali che migliorano la riproduzione dei colori, regalando una resa visiva molto più realistica e brillante. Inoltre, la struttura sottile e completamente piatta del pannello rende tali televisori performanti, ma anche eleganti e moderni.

TCL presenta la sua nuova gamma di Smart TV

Il supporto alla tecnologia HDR10 assicura una visione ottimizzata in ogni dettaglio. Le immagini vengono elaborate scena per scena per offrire un contrasto più profondo, neri intensi e colori vividi. Inoltre, anche i contenuti che non sono originariamente in HDR beneficiano di una rielaborazione automatica che ne migliora notevolmente la qualità visiva.

Anche la resa sonora è stata curata nei minimi dettagli. Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual:X collaborano per offrire un suono avvolgente e tridimensionale. L’integrazione con Alexa e il telecomando vocale permettono un’interazione semplice e immediata. Gli utenti possono accedere ai contenuti multimediali, regolare impostazioni, aprire app o gestire dispositivi smart compatibili solo con la voce. La praticità della piattaforma Fire TV offre quindi non solo intrattenimento, ma anche funzionalità avanzate in chiave domotica.

I prezzi di listino della serie SF560 presentata da TCL sono competitivi e pensati per un pubblico ampio. Si parte da 199 euro arrivando a 299 euro. A tal proposito è importante sottolineare che il prezzo finale dei dispositivi potrebbe cambiare in base ai diversi rivenditori.