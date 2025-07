ASUS: in arrivo il nuovo VivoWatch 6 AERO

La tecnologia wearable compie un ulteriore passo in avanti con l’introduzione dell’ASUS VivoWatch 6 AERO. Un dispositivo che ridefinisce gli standard del monitoraggio della salute. Tale smartwatch combina innovazione, comfort ed estetica in un’unica soluzione. Inoltre, è dotato della capacità unica di misurare pressione arteriosa ed elettrocardiogramma (ECG) con un semplice tocco del dito. Al centro di tale rivoluzione si trovano i sensori PPG ed ECG. I quali sono integrati direttamente nel cinturino. Ciò grazie a una tecnologia di deposizione per polverizzazione, che assicura letture accurate e immediate. Il risultato è un monitoraggio continuo ed affidabile. Oltre che non invasivo. Perfetto per tenere sotto controllo la propria salute cardiovascolare in qualsiasi momento.

ASUS: ecco i dettagli del nuovo VivoWatch 6 AERO

L’esperienza d’uso è valorizzata da un brillante display AMOLED da 1,1 pollici, pensato per offrire una visione nitida e coinvolgente. Tra le caratteristiche più apprezzate del VivoWatch 6 AERO c’è la sua leggerezza. Con appena 27 grammi di peso, si indossa per tutto il giorno senza fastidio. L’interfaccia, semplice e reattiva, consente di navigare tra le diverse funzioni con estrema facilità.

Il dispositivo monitora diversi parametri fondamentali. Come la SpO₂, la frequenza cardiaca, il conteggio dei passi, il dispendio calorico e la qualità del sonno. La presenza di un processore grafico dedicato migliora la precisione delle attività tracciate. Mentre la resistenza all’acqua fino a 5ATM lo rende adatto anche all’uso in condizioni ambientali impegnative.

Non meno importante è l’integrazione dell’ASUS Health AI 5.0, un algoritmo avanzato che elabora i dati raccolti in tempo reale. Informazioni che vengono poi restituite all’utente sotto forma di consigli personalizzati per migliorare il proprio benessere. Tale tecnologia presentata da ASUS garantisce un supporto concreto nella gestione quotidiana della salute.

Il VivoWatch 6 AERO è proposto al prezzo di 189,99 euro, disponibile presso gli ASUS Gold Store e rivenditori selezionati. I cinturini in silicone, disponibili in nero e rosa, aggiungono un tocco di stile a un dispositivo pensato per essere funzionale e bello da indossare in ogni occasione.