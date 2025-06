ASUS e Lenovo: in arrivo aumenti per le loro console

Il panorama delle console da gaming portatili sta attraversando un momento turbolento negli Stati Uniti. A tal proposito, due tra i principali protagonisti del settore, ASUS e Lenovo, hanno proposto un aumento dei prezzi dei loro dispositivi. A sorprendere è stata l’entità dell’aumento: si tratta di 100 dollari in più. Rincaro imposto sulla ROG Ally X e sul Legion Go S. Nel dettaglio, la versione Windows della ROG Ally X, proposta inizialmente a 799 dollari, è apparsa sul sito di Best Buy a 899 dollari. ASUS non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’aumento. Lasciando così spazio a speculazioni. Ma è interessante notare come in Canada e Messico il prezzo rimanga invariato a 800 dollari nelle rispettive valute. Ciò suggerisce che l’incremento sia mirato soprattutto al mercato statunitense.

Nuovi aumenti per le console ASUS e Lenovo