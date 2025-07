Amazon: arriva Kiro pronto a sfidare GitHub Copilot

Nel settore in continua evoluzione dello sviluppo software, Amazon ha presentato una novità interessante. Si tratta di Kiro, un ambiente di sviluppo potenziato dall’intelligenza artificiale, progettato per cambiare le regole del gioco. Tale IDE va oltre la semplice assistenza alla scrittura del codice, offrendo un modello di lavoro più razionale, guidato e orientato al lungo termine. Il quale mira a sostenere l’intero ciclo di sviluppo con un approccio completamente nuovo. Kiro si differenzia nettamente da strumenti AI come GitHub Copilot o Amazon Q Developer. Quest’ultimi, infatti, si limitano a proporre frammenti di codice a partire da input testuali. Il nuovo IDE si fonda, invece, su un concetto chiamato spec-driven development. Qui tutto ha inizio con una richiesta espressa in linguaggio naturale. A tal punto, il sistema costruisce in modo autonomo una specifica tecnica articolata. Contenente la struttura del progetto, i requisiti funzionali, la documentazione tecnica e una serie di compiti ben definiti. Ciò consente agli sviluppatori di lavorare con maggiore consapevolezza, seguendo una roadmap chiara e dettagliata prima ancora che venga prodotto il codice vero e proprio.

Amazon Kiro: ecco i dettagli del nuovo IDE

A rendere Kiro ancora più potente sono gli hooks. Si tratta di meccanismi automatizzati che permettono di affidare ad agenti AI attività ricorrenti o critiche. Quest’ultimi possono intervenire per aggiornare automaticamente la documentazione tecnica, eseguire controlli di sicurezza su nuove versioni del codice oppure suggerire ottimizzazioni basate su metriche di qualità. Il risultato è un ambiente che non solo agevola la scrittura del codice, ma si prende cura della manutenzione, della sicurezza e della coerenza del progetto nel tempo.

Costruito su Code OSS, la versione open source di Visual Studio Code, Kiro mantiene compatibilità con le estensioni e le preferenze dell’editor più usato al mondo. Nonostante sia stato creato da un team interno di Amazon Web Services, il progetto è stato reso accessibile in modo indipendente. Ovvero senza la necessità di avere un account AWS. Attualmente, Kiro è disponibile in versione di anteprima pubblica e gratuita.