Windows 11, il suono di Vista è tornato improvvisamente per il piacere dei nostalgici

Tra i bug più insoliti emersi di recente su Windows 11, ce n’è uno che sta facendo sorridere più di qualche nostalgico: il suono di avvio di Windows Vista è ricomparso nelle ultime build del sistema operativo, a distanza di anni dal suo ritiro. Un errore curioso, che ha saputo attirare l’attenzione anche per il momento in cui si è verificato.

Il problema è emerso da diverse settimane ed è tornato ciclicamente a manifestarsi all’interno dei canali di test, passando da una build all’altra. Dopo essere stato rimosso dalle versioni Beta e stabili a fine giugno, il jingle è riapparso nella build Canary 27898, rilasciata solo pochi giorni fa. A confermarlo è stato anche Brandon LeBlanc, figura di riferimento del programma Windows Insider, che ha precisato come il bugfix definitivo non sia stato inserito in tempo utile per quella release, ma sarà incluso in un prossimo aggiornamento.

Coincidenze e malintesi: Windows Vista torna d’attualità anche su 11

Il ritorno di quel suono iconico ha fatto pensare, almeno inizialmente, a una sorta di citazione voluta da Microsoft, magari per richiamare le trasparenze dell’interfaccia Aero di Windows Vista. A rafforzare questa ipotesi, la coincidenza con la presentazione del Liquid Glass di iOS 26, l’effetto visivo introdotto da Apple e vagamente simile all’approccio estetico di Vista. Alcuni avevano persino interpretato il tutto come una risposta ironica di Microsoft.

Ma ogni suggestione è stata smentita. Microsoft ha chiarito che si è trattato solo di un bug fortuito, non legato ad alcuna iniziativa strategica o citazione creativa. Un errore, insomma, nato nel momento giusto per alimentare qualche sorriso nostalgico, ma destinato a sparire presto anche dalla build Canary, chiudendo così una piccola parentesi surreale tra trasparenze e suoni del passato. I bisogni di gloria di tantissimi utenti dunque non possono fare altro che svanire nel nulla anche questa volta.