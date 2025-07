AliExpress: sconto del 60% su questo esclusivo prodotto Xiaomi

Un risparmio davvero importante sull’acquisto di un prodotto che per alcuni utenti potrebbe non essere così indispensabile, ma allo stesso tempo potrebbe fungere da salvavita in molteplici occasioni. Stiamo parlando di un aspirapolvere portatile, un dispositivo che rientra perfettamente nell’ecosistema Xiaomi, essendo un prodotto Mijia, che offre al consumatore finale la possibilità comunque di raggiungere una potenza di aspirazione di 13000 Pa.

Il design è moderno ed assolutamente piacevole alla vista, presenta la classica forma cilindrica, sulla cui sommità è possibile installare le spazzole per l’aspirazione. All’interno della confezione si possono trovare vari accessori che differenziano le operazioni di pulizia, così da rendere il prodotto molto più versatile di quanto si potrebbe pensare, senza perdere di vista la portabilità, essendo comunque molto leggero e dalla ridottissime dimensioni.

Il funzionamento non potrebbe essere più semplificato, vi basta difatti prenderlo in mano e premere il pulsante di accensione per avviare la pulizia. Una volta scarico, sulla superficie si trova l’esatto connettore da utilizzare per il collegamento alla presa a muro.

AliExpress, la promozione con uno sconto speciale sul prodotto Xiaomi

Gli utenti effettivamente interessati al suo acquisto devono comunque sapere che parte da un listino di 87,86 euro, per scendere di circa il 60%, arrivando così ad un investimento finale da sostenere pari a soli 34,68 euro. Per acquistarlo vi potete collegare subito qui.

Volessimo invece parlare di potenza espressa in watt, ecco che raggiungeremmo un complessivo di 120W, con 88000 giri al minuto. L’autonomia, dati alla mano, si dovrebbe aggirare attorno ai 30 minuti di utilizzo continuativo. Al suo interno si può trovare un filtro realizzato in acciaio inox 304, una doppia filtrazione di purificazione, sfruttando filtro HEPA, per avere comunque sempre la certezza di non disperdere nell’ambiente sostanza spiacevoli o allergiche, riuscendo così a catturare e mantenere tutto all’interno del dispositivo. Per dettagli aprite il link inserito nell’articolo.