TIM: adesso il 5G è illimitato con questa super offerta

Durante il giorno, ogni utente usufruisce della propria offerta telefonica per poter sfruttare al massimo il proprio smartphone e restare costantemente connesso con la propria vita digitale, l’offerta attiva sul numero di cellulare è infatti indispensabile dal momento che rappresenta tutto il necessario per un’esperienza d’uso efficiente e soddisfacente, avere a disposizione minuti, SMS in giga di traffico dati rappresenta infatti 1 fondamentale per poter svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno ogni giorno.

Scegliere un’offerta in grado di soddisfare le esigenze che abbiamo dunque è uno step fondamentale dal momento che dobbiamo essere in grado di arrivare alla fine del mese senza troppe preoccupazioni per quanto riguarda le caratteristiche di cui stiamo usufruendo, fortunatamente in Italia le scelte non mancano dal momento che tutti i provider offrono cataloghi di offerte davvero ricchi e sconfinati, ogni provider infatti ha un catalogo pensato per soddisfare tutti quanti con prezzi variegati che permettono a tutti di attivare una promozione.

Un provider che sicuramente rappresenta una vera certezza da questo punto di vista è Tim, L’operatore di vestito di blu infatti da diversi anni garantisce cataloghi davvero sconfinati dal momento che vuole competere ai massimi livelli per guadagnarsi la migliore fetta di mercato, non a caso recentemente sul suo sito ufficiale è arrivata un’offerta pensata per i minori di trent’anni, scopriamo insieme cosa offre.

Tutto il necessario con la possibilità dei giga illimitati

L’offerta in questione al prezzo di 9,99 € al mese garantisce ben 200 GB di traffico dati connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo di attivazione ammonta a 10 € ed include il costo per la Sim fisica e anche cinque euro di credito al suo interno, ma non è tutto, coloro che infatti hanno una promozione di rete fissa attiva nel salotto di Casa potranno evolvere l’offerta mobile arrivando ad ottenere giga completamente illimitati in 5G al medesimo prezzo, un dettaglio decisamente interessante che attualmente davvero pochi operatori sono in grado di offrire.