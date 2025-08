Xiaomi 14T: il prezzo è IMPERDIBILE su AliExpress

Utenti felicissimi di poter risparmiare molto più di quanto si sarebbe mai potuto immaginare sullo Xiaomi 14T, uno smartphone di fascia media che, figlio anche della presenza sul mercato da ormai qualche mese, oggi viene a costare decisamente meno con la promozione di AliExpress.

La sua scheda tecnica ha inizio con un display estremamente interessante, se pensate che comunque è da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, passando per essere un AMOLED con densità di 446 ppi, refresh rate a 144Hz ed anche 16 milioni di colori (con protezione per urti e graffi). Sotto il cofano si può trovare un ottimo processore MediaTek Dimenity 8300 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 3,35 GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G615, con anche 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (ma attenzione che non è espandibile).

Xiaomi 14T: attenzione al nuovo prezzo di AliExpress

Nel momento in cui vi avvicinate a questo prodotto dovete sapere che il suo listino sarebbe stato di 529,69 euro, ma grazie alla promozione odierna disponibile su AliExpress, il consumatore finale si ritrova ad abbracciare uno sconto di 188,94 euro, così da poter spendere in finale solamente 340,75 euro. Lo sconto viene applicato in automatico, ed è assolutamente alla portata di ogni consumatore, senza vincoli o limitazioni particolari. Effettuate subito l’ordine qui.

Se siete tra gli utenti interessati particolarmente alla parte fotografica, è bene sapere che nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito da ultragrandangolare da 50 megapixel, per poi finire con un 12 megapixel, che è un buon sensore capace di migliorare drasticamente la resa finale. La stabilizzazione ottica facilita la ripresa a mano libera in movimento, mentre la batteria da 5000 mAh è fondamentale per riuscire a godere del terminale per lunghe sessioni, prima di dover ricorrere alla presa a muro.