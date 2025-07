YouTube Music si aggiorna: nuovi pulsanti più chiari e radio personalizzate in un tap

Google ha da poco iniziato a distribuire un aggiornamento per YouTube Music che introduce una serie di piccole ma concrete modifiche, pensate per migliorare l’interfaccia utente e rendere l’interazione più semplice e immediata. Nessuna rivoluzione, ma tanti dettagli che puntano a eliminare fastidi ricorrenti.

Tra gli interventi più evidenti c’è quello relativo ai pulsanti shuffle (riproduzione casuale) e repeat (ripeti), ora finalmente più leggibili. In passato, l’unico segnale della loro attivazione era un leggero ispessimento dell’icona, spesso troppo sottile per essere notato con chiarezza. Con la nuova versione, l’attivazione viene evidenziata da un piccolo pallino bianco sotto il simbolo corrispondente, rendendo tutto più visibile a colpo d’occhio. Resta invece invariata l’icona con il numero “1”, che identifica la ripetizione di un singolo brano.

Questi aggiornamenti stanno arrivando gradualmente con la versione 8.26 per Android, attraverso un’attivazione lato server, quindi non tutti gli utenti li vedranno immediatamente.

Una radio su misura in pochi secondi: ecco cosa può fare YouTube Music

Ma le novità non finiscono qui. Scorrendo la schermata Home, compare una nuova scheda chiamata “Crea una radio con avvio rapido”. L’idea è semplice: l’applicazione seleziona otto artisti in base alle preferenze dell’utente e, con un solo tocco su “Ascolta ora”, avvia una stazione radio personalizzata. Per chi desidera un maggiore controllo, il tasto “Altro” consente di accedere all’editor completo, per selezionare manualmente anche album e brani specifici.

Un’altra funzione in fase di diffusione è la sezione “Uscite per te”, già apparsa in passato ma ora sempre più presente su Android, iOS e web. Si trova in fondo alla pagina degli album e suggerisce nuove uscite discografiche basate sulla cronologia di ascolto e sugli artisti seguiti.

Questi aggiustamenti confermano la volontà di Google di raffinare progressivamente YouTube Music, trasformandolo in uno strumento sempre più personalizzato, utile e coerente con le abitudini d’ascolto quotidiane.