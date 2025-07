iPhone 17, è partita la produzione di prova in India: i nuovi top stanno arrivando

Foxconn ha avviato la produzione di prova degli iPhone 17 in India. Secondo quanto riportato da The Economic Times, il principale assemblatore per conto di Apple ha iniziato a ricevere spedizioni di componenti destinati agli impianti locali già nel mese di giugno. Tra questi figurano display, vetri di copertura, scocche e moduli fotocamera: elementi fondamentali per dare il via alle operazioni.

I dati doganali analizzati indicano che circa il 10% delle importazioni mensili complessive di Foxconn dalla Cina riguarda proprio questi componenti per iPhone 17, mentre il restante 90% continua a essere legato ai modelli già in produzione, come iPhone 14 e iPhone 16. Secondo gli analisti, questa percentuale rappresenta un segnale concreto dell’inizio dei test industriali, con una produzione su larga scala prevista per agosto, in linea con il lancio globale atteso a settembre.

L’India entra nella fase iniziale del ciclo produttivo: iPhone 17 si avvicina

Apple continua così a rafforzare la propria presenza in India, che oggi ricopre un ruolo attivo anche nella delicata fase di New Product Introduction (NPI), quella che precede la produzione vera e propria. Una responsabilità che fino a pochi anni fa era affidata esclusivamente alla Cina. Con iPhone 16, l’India aveva già partecipato all’NPI dei modelli standard, ma ora l’obiettivo è ancora più ambizioso: sincronizzare l’inizio della produzione tra Cina e India.

La scelta si inserisce in una strategia di lungo periodo che punta a ridurre i rischi geopolitici e ad aumentare la flessibilità produttiva. A sostenere questo percorso c’è anche il programma PLI (Production Linked Incentive)promosso dal governo indiano, pensato per incentivare la manifattura avanzata sul territorio.

Apple, attraverso Foxconn, sembra voler rafforzare questo asse industriale, trasformando progressivamente l’India in un nodo chiave della sua catena produttiva globale. Una mossa che potrebbe rivelarsi decisiva nel futuro del brand. Le prossime settimane rappresenteranno uno snodo cruciale per avere nuove informazioni sull’intera serie.