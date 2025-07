Now aumenta i prezzi del pass Sport: nuove tariffe e promozioni fino al 31 luglio

L’aumento era nell’aria, ma è arrivato prima del previsto. Now, la piattaforma streaming di Sky, ha ufficializzato una rimodulazione dei prezzi per il pass Sport, valida da luglio per i nuovi clienti. Inizialmente prevista per settembre, la modifica è scattata con largo anticipo e comporta un rincaro di 5 euro al mese rispetto alle precedenti condizioni.

Il pass Sport consente la visione di eventi come Serie A, Champions League, Formula 1 e MotoGP. Vediamo nel dettaglio le nuove tariffe appena introdotte. Tutto questo potrebbe far storcere il naso a chi stava pensando di sottoscrivere un abbonamento, ma tutto viene motivato con le condizioni del mercato ritenute mutevoli. Al momento l’offerta però, come citato, è davvero entusiasmante e piena di contenuti in esclusiva che costano anche meno rispetto alle piattaforme base.

I nuovi costi del pass Sport Now

Le condizioni aggiornate variano in base alla formula scelta, con diverse soluzioni che si possono dunque adattare al meglio le proprie esigenze:

Abbonamento annuale con pagamento mensile (vincolo di 12 mesi):

• 19,99 euro al mese per 12 mesi (prima 14,99 euro);

• Al termine, il costo sale a 29,99 euro al mese;

Abbonamento mensile senza vincoli:

• 24,99 euro al mese per i primi due mesi in promozione;

• Dal terzo mese, il prezzo passa a 29,99 euro al mese.

Aumentano anche i costi dell’abbonamento completo (Sport + Entertainment + Cinema):

Abbonamento annuale con vincolo 12 mesi:

• 27,99 euro al mese per il primo anno (in precedenza 22,99 euro);

• Alla scadenza, si sale a 41,99 euro al mese;

Abbonamento mensile senza vincoli:

• Promo a 36,99 euro al mese per 2 mesi;

• Successivamente, 41,99 euro al mese.

Opzione Premium invariata, attivazioni fino al 31 luglio

Restano invariate le condizioni dell’opzione Premium, disponibile a 5 euro in più al mese. Include:

• Eliminazione delle pubblicità dai contenuti on demand;

• Visione in contemporanea su 2 dispositivi;

• Audio in Dolby Digital 5.1.

Le nuove tariffe, salvo proroghe, sono attivabili fino al 31 luglio. Per i già clienti non cambia nulla, almeno per il momento.