Niagara Launcher: in arrivo super update con nuovi temi, loghi e altro

Uno dei launcher più amati da tutta la community, sicuramente Niagara launcher, si tratta di uno tra i più minimalisti per il panorama Android che consente agli utenti di modificare radicalmente sia la schermata iniziale che quella di blocco per smartphone e tablet.

Ora la nota piattaforma sta ricevendo un aggiornamento davvero sostanzioso disponibile al momento solo per i beta tester ma che sicuramente in futuro arriverà per tutti quanti, questo aggiornamento punta a rendere molto più semplice la personalizzazione con temi, nuove icone e altri miglioramenti importanti, vediamo nel dettaglio.

Un super update

L’update in questione viene definito Theming update, quest’ultimo introduce una collezione di temi ma anche di pacchetti di icone davvero molto interessanti, nello specifico per aiutare gli utenti nella personalizzazione, dato che creare un tema personalizzato da zero non è decisamente semplice, Niagara launcher accoglie la nuova Theme Collection, al lancio saranno disponibili una dozzina di temi ma con i successivi aggiornamenti la collezione verrà arricchita in modo importante con temi creati dalla community, questi però saranno più un punto di partenza che è un punto d’arrivo dal momento che poi l’utente potrà personalizzare il tutto come preferisce, l’intera collezione di temi disponibili per gli utenti Niagara pro che potranno sbloccarli in personalizzarli senza limiti.

Come se non bastasse anche la peculiarità di questo launcher, le Anycon, Godranno di alcune novità, in primis vengono aggiunti tre nuovi pacchetti di icone definite come: Outline Chroma pack, Niagara Dots e Bright Pack.

Questi tre pacchetti assieme agli altri disponibili possono essere testati dalle impostazioni del launcher, in più il team dietro lo sviluppo di tutto questo ha aggiunto al tri cone per le app perfezionato l’algoritmo che seleziona un’icona di categoria per le app che non hanno un’icona individuale.

Ricordiamo che questo update attualmente è disponibile solo per il canale beta tester al quale ci si può iscrivere molto rapidamente sulla pagina dedicata che consente di scaricare il pacchetto di installazione per poi poter utilizzare il tutto sul proprio dispositivo, la versione stabile invece nel Google Play Store arriverà solo nelle prossime settimane.