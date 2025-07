Estate con Iliad: 250GB, chiamate e SMS illimitati a un prezzo che non cambia mai

Con Iliad Flash 250 arriva una nuova offerta pensata per chi vuole restare online in ogni momento, soprattutto d’estate, senza preoccuparsi dei costi. A soli 11,99€ al mese bloccati per sempre infatti gli utenti potranno usufruire di 250GB in 5G, oltre a chiamate e SMS illimitati in Italia e verso oltre 60 Paesi nel mondo. Una proposta che punta sulla chiarezza e sulla libertà, valori centrali nella filosofia di Iliad, già scelto da milioni di italiani. L’offerta si rivolge a chi fa un uso intensivo della connessione, che sia per guardare film, giocare online, lavorare da remoto o condividere contenuti sui social.

Iliad Flash 250: libertà, velocità e niente vincoli per chi vuole essere sempre connesso

Attivare la promo è semplice e veloce. Basta collegarsi al sito ufficiale Iliad, dove si può ordinare la SIM da ricevere direttamente a casa oppure ritirarla in pochi minuti nei Simbox presenti in tutta Italia. Non sono previsti costi per servizi extra come segreteria, hotspot o avviso di chiamata. Anche l’assistenza clienti è gratuita e accessibile, un elemento sempre più raro nel contesto mobile attuale.

Chi sceglie Iliad Flash 250 non deve firmare contratti vincolanti né affrontare penali in caso di recesso. La promozione è “per sempre”, altra rarità nel mondo delle telecomunicazioni, dove gli aumenti sono ormai all’ordine del giorno. In più, sono inclusi 10GB di traffico dati da utilizzare in Europa, così anche in vacanza all’estero si resta connessi senza stress da roaming. Insomma, Iliad si propone di offrire un servizio accessibile, potente e soprattutto trasparente. Una proposta pensata per chi non accetta compromessi tra qualità e risparmio.

L’estate 2025 diventa quindi l’occasione ideale per passare a un operatore che mantiene le promesse, e lo fa con un’offerta a tempo limitato. Il consiglio è di non aspettare troppo, come tutte le promozioni flash, anche questa ha una scadenza limitata.