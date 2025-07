Google continua a perfezionare in silenzio Android Auto, puntando ancora una volta sull’interfaccia di Google Maps. In questi giorni alcuni utenti hanno iniziato a notare due piccole ma significative novità pensate per rendere l’esperienza più fluida durante la guida. Si tratta di un cambiamento grafico alla barra di ricerca. E di una nuova icona che semplifica l’avvio dei tragitti più frequenti.

Il primo dettaglio che salta all’occhio è la barra di ricerca. Ora è più grande, con un design che richiama quello classico dei dispositivi Android. Non si tratta solo di un restyling. L’obiettivo è rendere i comandi più leggibili e accessibili quando si è al volante. Il secondo cambiamento è rappresentato da una nuova icona a forma di valigetta. È posizionata all’estrema destra della barra. Apparentemente decorativa, questa icona permette invece l’avvio rapido di un percorso verso casa o il lavoro, a seconda del punto di partenza e delle preferenze salvate.

Google Maps: la scorciatoia verso casa e lavoro

Per usufruire di questa scorciatoia, è necessario aver impostato in precedenza gli indirizzi di casa e ufficio su Google Maps. Una volta fatto, basta un tocco per avviare la navigazione verso una delle due destinazioni principali, senza dover digitare nulla. Una soluzione semplice che punta a ridurre le distrazioni alla guida e ad abbreviare il tempo di avvio del tragitto.

Le nuove funzionalità non sono collegate a un aggiornamento specifico dell’app: il rilascio, come spesso accade con Google, avviene lato server. Per questo motivo non tutti gli utenti le vedranno subito. Potrebbero volerci settimane prima che la nuova barra e la valigetta siano visibili su ogni dispositivo.

Questi miglioramenti, seppur contenuti, confermano la strategia di Google di rendere Android Auto sempre più adatto alla guida quotidiana. Il focus rimane sulla praticità e la rapidità di utilizzo, elementi chiave per chi usa Maps ogni giorno. Anche se al momento non sono previsti ulteriori aggiornamenti, è probabile che Google continui in questa direzione, con un’interfaccia sempre più pulita, funzionale e sicura.