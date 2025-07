Gemini anima le immagini: passa da foto a video realistici

Un semplice scatto fotografico può ora trasformarsi in una breve clip video completa di suoni, rumori ambientali e persino dialoghi. È questa la promessa di Gemini, il sistema AI di Google, che ha appena integrato una funzionalità sorprendente nella sua piattaforma. Ovvero la possibilità di animare immagini statiche con l’aiuto del potente motore video Veo 3. Si tratta di una tecnologia già vista in forme più limitate, come nel caso degli smartphone Honor, ma qui raggiunge un livello notevolmente superiore. La novità è già attiva per gli utenti abbonati ai piani AI Ultra e Pro di Google in alcune regioni del mondo. Basta caricare una foto e indicare, tramite prompt testuale, l’azione desiderata. Il sistema genera così un video di otto secondi, in formato MP4 e risoluzione 720p, con watermark e firma digitale SynthID.

Gemini raggiunge un nuovo livello per la creazione visiva

Nel filmato si possono includere anche effetti sonori realistici o conversazioni create dall’AI, il tutto sincronizzato perfettamente con il contenuto visivo. È una funzione pensata per ampliare le possibilità creative degli utenti, permettendo di animare non solo scene di vita quotidiana, ma anche disegni, dipinti e paesaggi naturali. Google sottolinea infatti l’uso ludico e sperimentale di questo strumento. La dimostrazione ufficiale, già disponibile online, mostra una semplice scatola trasformarsi in un contenuto divertente e coinvolgente, suscitando reazioni entusiaste sul web.

L’introduzione di questa funzionalità non è però isolata. Si inserisce infatti in un percorso più ampio che Google ha tracciato con il recente lancio di Flow, il generatore video che ora verrà esteso a 75 nuovi Paesi. Ma con questa nuova opzione inclusa direttamente in Gemini, gli utenti non dovranno più passare da un’applicazione all’altra. Tutto avviene in un’unica piattaforma, semplificando notevolmente l’esperienza d’uso e aprendo la strada a una creatività sempre più accessibile. I video prodotti non sono ancora perfetti e restano limiti nel numero giornaliero di creazioni possibili, ma l’effetto finale è già sorprendente. Alcune persone parlano di una vera e propria “nuova rivoluzione industriale”, altre invece restano ancora un po’ scettiche. In ogni caso, il passo avanti è evidente e segna un cambiamento che difficilmente potrà essere ignorato nei prossimi anni.