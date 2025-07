DART: la missione che ha deviato l’impatto con un asteroide

La missione DART, pensata per testare la possibilità di deviare un asteroide mediante impatto diretto, ha inizialmente suscitato entusiasmo in molti esperti. Il bersaglio sottoposto ai test, Dimorphos, un piccolo satellite dell’asteroide Didymos, è stato colpito con successo e la sua orbita è stata modificata. Un risultato storico importante, possiamo definirla la prima volta in cui l’umanità ha dimostrato di poter alterare il moto di un corpo celeste.

Tuttavia, a distanza di mesi, le analisi post-impatto stanno rivelando scenari più complessi del previsto. Il comportamento del corpo colpito non si è limitato a una semplice variazione orbitale. L’impatto ha causato anche un’espulsione di detriti in quantità maggiore del previsto e una modifica della forma stessa dell’asteroide. Questi elementi complicano le simulazioni future e fanno emergere l’esigenza di strategie ancor più articolate.

Difesa contro gli asteroidi nello spazio, con la missione DART emerge il rischio dell’imprevedibilità

L’idea iniziale era semplice, quella di colpire un oggetto spaziale e deviarne la traiettoria. Ma le dinamiche coinvolte si sono dimostrate più caotiche. Le osservazioni successive hanno infatti mostrato che la nuova orbita di Dimorphos non è perfettamente stabile, e che la distribuzione irregolare dei detriti potrebbe in casi estremi generare nuove minacce. Queste variabili rendono difficile calcolare con precisione l’esito di una missione simile su corpi più grandi, irregolari o composti da materiali diversi. La difesa da questi corpi celesti non può quindi basarsi solo su impatti cinetici. Occorrono modelli predittivi più precisi e una conoscenza dettagliata della struttura interna degli oggetti potenzialmente pericolosi.

L’impatto portato a termine con DART rappresenta comunque un traguardo. Anche se è solo l’inizio. Nei prossimi anni altre missioni ci consentiranno di osservare i risultati dell’esperimento da vicino, cercando di raccogliere dati su crateri, composizione e distribuzione delle masse dopo l’urto. L’obiettivo non è solo dimostrare che possiamo deviare un asteroide, ma farlo in modo sicuro, prevedibile e senza creare nuovi pericoli.