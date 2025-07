Nuova offerta Kena Mobile: 200GB e due mesi GRATIS per chi cambia operatore

Due mesi completamente gratuiti e poi solo 5,99€ al mese. Questa è la nuova proposta di Kena Mobile, l’operatore low cost di TIM, che si presenta con una delle offerte più competitive del mercato. La promozione è rivolta a chi decide di effettuare la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce o DigiMobile. Con questa nuova iniziativa, il gestore intende attrarre nuovi clienti offrendo loro un pacchetto ricco e semplice, perfettamente adatto a chi vuole risparmiare senza rinunciare a una buona copertura di rete.

Kena Mobile: gestione semplice e bonus extra per chi si affida alla ricarica automatica

Nel dettaglio, l’offerta include 200GB di internet 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Per ottenere tutti i 200 GB però è necessario attivare la ricarica automatica. In assenza di questo servizio, i gigabyte disponibili saranno la metà, ossia 100GB. In più, sono inclusi 8GB di traffico dati da utilizzare in Europa, senza costi extra. La velocità di navigazione può raggiungere i 60Mbps in download e i 30Mbps in upload. Non è previsto alcuno scatto alla risposta per le chiamate, e la SIM è gratuita, come anche il costo di attivazione.

La gestione della promo avviene interamente tramite l’app MyKena, disponibile per Android e iOS. Essa consente di monitorare in tempo reale il traffico residuo, effettuare ricariche e gestire fino a sette linee con un solo account. Per chi desidera ancora più flessibilità, il servizio Restart permette di anticipare il rinnovo mensile, mantenendo sempre attivi tutti i benefici. L’opzione di ricarica automatica offre un ulteriore vantaggio, ovvero l’aggiunta di 100GB al mese gratuitamente. Il pagamento può essere effettuato in vari modi. Si potrà scegliere tra carta di credito, PayPal o altri metodi digitali, rendendo il tutto veloce e sicuro.

Infine, la SIM Kena è abilitata alla tecnologia VoLTE, che consente di effettuare chiamate in alta qualità tramite rete 4G, a patto ovviamente di avere un dispositivo compatibile.