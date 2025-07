Milano ZTL Quadrilatero: multe per le auto? Tutto fermo fino a settembre

Niente sanzioni automatiche almeno fino a metà settembre. Il tanto annunciato avvio delle multe nella ZTL Quadrilatero della Moda è stato ufficialmente rinviato di due mesi. La decisione è arrivata direttamente dall’assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, dopo settimane di confronti e segnalazioni da parte di cittadini, commercianti e istituzioni. Perché questa scelta inaspettata? Il motivo ufficiale è chiaro: completare le analisi sui flussi di traffico e valutare se intervenire con aggiustamenti.

Le telecamere della ZTL rimangono accese, ma in modalità di pre-esercizio. Gli occhi elettronici osservano, registrano dati, senza però attivare automaticamente multe per chi entra senza permesso. Questo però non significa libertà assoluta: gli agenti della Polizia Locale restano pronti a intervenire in tempo reale, controllando e sanzionando manualmente. Un equilibrio difficile da mantenere tra controllo e attesa. Intanto cresce il clima di incertezza: quanti automobilisti entreranno convinti di essere al sicuro, ignorando il rischio di una multa vecchio stile?

Quale futuro per la ZTL Quadrilatero: settembre sarà decisivo?

Il Comune ha precisato che questo rinvio sulla ZTL non è un passo indietro, bensì una scelta ponderata. Dalla metà di maggio, quando la ZTL è entrata ufficialmente in funzione, sono piovute numerose segnalazioni. Cittadini, imprenditori, categorie economiche: tutti hanno espresso dubbi, lanciato proposte di modifica, chiesto aggiustamenti. La Direzione Mobilità sta raccogliendo e analizzando ogni suggerimento, con l’intenzione di non lasciare nulla al caso. In ballo ci sono interessi diversi. Da una parte chi vive e lavora nel Quadrilatero, chiedendo più flessibilità e accessi controllati. Dall’altra l’esigenza di ridurre il traffico, rendere lo spazio pubblico più vivibile e valorizzare una delle zone storiche e commerciali più pregiate di Milano.

Come trovare la sintesi tra queste due forze contrapposte? Forse è proprio questa la domanda a cui l’amministrazione sta cercando una risposta, con dati alla mano. I prossimi sessanta giorni saranno determinanti. Durante questo periodo, il Comune continuerà il monitoraggio dei transiti nella zona ZTL, raccogliendo dati precisi. Saranno proprio quei numeri a orientare le decisioni definitive: modificare la disciplina vigente, aggiornare la segnaletica, rendere operative le telecamere senza ulteriori rinvii. Arianna Censi ha sottolineato come fin dall’inizio fosse stato chiarito che i primi mesi sarebbero serviti da test. Ora si entra nella fase cruciale per valutare quali cambiamenti attuare, ascoltando le richieste.