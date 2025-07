Monopattini, ebike e auto elettriche, scattati i controlli a Milano

I Carabinieri di Milano hanno avviato una serie di controlli dedicati alla cosiddetta “mobilità leggera”. A finire sotto la lente di ingrandimento sono soprattutto biciclette elettriche, minicar, monopattini e tutti quei veicoli elettrici che possono essere guidati senza patente.

Stando a quanto pubblicato dai colleghi della divisione lombarda di ANSA, negli ultimi due giorni ci sono stati numerosi controlli da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Infortunistica del Nucleo Radiomobile e il personale della Compagnia Milano Duomo e del 3° Reggimento Lombardia.

L’intervento ha rilevanza nazionale, in quanto è il primo di questo tipo effettuato direttamente sul territorio. Lo scopo dei controlli è stato quello di verificare l’idoneità dei mezzi e fornire i risultati direttamente al Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione Civile.

I Carabinieri di Milano hanno riscontrato che 54 veicoli su 71 appartenenti alla mobilità leggera (e-bike, monopattini elettrici, ecc) non sono in regola

La collaborazione tra i vari enti ha permesso di eseguire direttamente in loco una serie di controlli tecnici potendo usufruire della strumentazione dedicata a validare l’idoneità dei mezzi. In totale, sono stati controllati 71 veicoli e i risultati ottenuti lasciano senza parole.

Di tutti i veicoli controllati, ben 54 sono risultati non idonei ed è scattato immediatamente il sequestro. Il 72% dei veicoli in questione presentavano alterazioni o modifiche non autorizzate e il fenomeno sembra riguardare in particolar modo una tipologia di utenti. Infatti, la maggior parte di questi veicoli modificati era utilizzata dai “rider” per effettuare le consegne.

I controlli, inoltre, hanno portato a 271 contravvenzioni che includono diverse tipologie di sanzioni come la guida senza patente, la mancanza di assicurazione e casco e la mancata omologazione del mezzo.

I vantaggi di questi controlli, oltre che a garantire una maggiore sicurezza per gli utenti della strada, è anche di tipo economico. Infatti, le varie sanzioni porteranno nelle casse del Comune di Milano un totale di circa 378 mila euro.