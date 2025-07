TIM Mobile, nuovi aumenti a partire da settembre

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM sta comunicando l’imminente arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Secondo quanto è emerso, questi riguarderanno il costo di alcune offerte di rete mobile e saranno introdotti a partire dal prossimo mese di settembre 2025. Gli utenti interessati potranno rifiutare questi aumenti o in alternativa potranno attivare un’offerta mobile alternativa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM annuncia l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni per settembre 2025

L’operatore telefonico italiano TIM introdurrà a breve nuovi aumenti e rimodulazioni sul costo di alcune sue offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta da poco avvisando gli utenti che saranno coinvolti dagli aumenti. Secondo quanto riportato ufficialmente, questi ultimi saranno introdotti a partire dal prossimo mese di settembre 2025.

Gli utenti vedranno dunque aumentare il costo della propria offerta mobile e l’importo massimo sarà pari a 1,99 euro in più al mese. Come già detto, però, gli utenti coinvolti potranno decidere di effettuare il passaggio ad una nuova offerta mobile alternativa dallo stesso costo ma con un maggior quantitativo di giga disponibile, pari a 2 GB in più. In alternativa, gli utenti potranno poi aggiungere 50 GB di traffico dati extra oppure potranno richiedere l’abilitazione gratuita alla navigazione sulle reti 5G di TIM alla massima velocità disponibile. Per farlo, sarà necessario inviare un SMS al numero 40916 con scritto rispettivamente CONFERMA ON, 50 GIGA ON oppure 5G ON.

Come sempre, rimane poi la possibilità di recedere dal contratto con l’operatore senza costi di penale. Per farlo, ci saranno vari modi. Gli utenti potranno ad esempio compilare online sul sito ufficiale dell’operatore l’apposito modulo, ovvero il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”. In alternativa, sarà poi possibile inviare una apposita comunicazione all’indirizzo PEC dell’operatore, cioè telecomitalia@pec.telecomitalia.it. Una alternativa ancora più semplice, rimane poi quella di recarsi direttamente presso uno dei negozi fisici autorizzati dell’operatore telefonico.