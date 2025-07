Lamborghini presenta la nuova Temerario GT3

Automobili Lamborghini ha confermato il proprio impegno nel motorsport presentando la nuovissima Temerario GT3. La vettura è progettata per le competizioni e rappresenta la prima derivazione da corsa per la supercar.

La Temerario GT3 prenderà parte al campionato GT3 a partire dal 2026 per le gare che si disputeranno a livello globale e sarà a disposizione dei team clienti. Il progetto è stato interamente portato avanti da Lamborghini Squadra Corse e incarna tutte le conoscenze acquisite dal team.

Il progetto, lo sviluppo e la costruzione sono stati totalmente internalizzati e la vettura presenta soluzioni ingegneristiche realizzate appositamente. Derivata dalla versione stradale, Automobili Lamborghini ha scelto di mantenere alcuni elementi distintivi e modificare solo quello che serve.

Ne è un esempio il motore V8 biturbo da 4.0 litri, lo stesso della versione stradale, modificato per rispondere alle necessità tipiche delle corse come il sistema di sovralimentazione completamente riprogettato. La potenza massima erogabile è limitata da regolamento a 550 CV, come prescritto dal Balance of Performance che garantisce un livellamento dei valori in campo.

La Temerario GT3, inoltre, può vantare un telaio spaceframe in alluminio la cui rigidità è stata aumentata e il peso ridotto per rispondere ai requisiti normativi delle competizioni. La carrozzeria in fibra di carbonio contribuisce a mantenere basso il peso della vettura ma gli ingegneri hanno lavorato per gestire al meglio i flussi d’aria.

L’obiettivo era quello di agevolare la penetrazione aerodinamica ma, al tempo stesso, garantire la corretta dissipazione del calore generato dalla power unit, dai radiatori e dai freni. Il carico aerodinamico, inoltre, è sviluppato dall’ampio diffusore posteriore che tiene incollato il retrotreno all’asfalto.

Come dichiarato da Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini: “La Temerario GT3 rappresenta il primo derivato da competizione del progetto Temerario, e sottolinea ulteriormente il nostro impegno nel motorsport come strumento fondamentale per promuovere il nostro brand ha dichiarato. Dopo i successi sportivi e commerciali del progetto Huracán GT3, con 96 titoli conquistati e oltre 200 esemplari venduti, fin dall’inizio abbiamo immaginato delle varianti da corsa anche per la Temerario. La GT3 segnerà un nuovo punto di riferimento nelle competizioni GT, così come la Temerario stradale lo ha fatto nel proprio segmento stradale”.