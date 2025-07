Automobili Lamborghini premiata con tre riconoscimenti Red Dot Award 2025

Automobili Lamborghini ha conquistato la giuria dei Red Dot Award 2025 ottenendo ben tre riconoscimenti, uno per ogni ognuno dei tre modelli in gamma. La casa do Sant’Agata Bolognese ha ricevuto il prestigioso “Red Dot: Best of the Best” nella categoria Product Design per la Revuelto mentre il premio “Red Dot Award” per la stessa categoria è andato a Urus SE e Temerario.

Questi tre premi confermano l’impegno della Casa del Toro nel rendere le proprie supercar prima di tutto dei prodotti pensati per essere belli, eleganti e di design. Automobili Lamborghini ha sempre considerato il design come un elemento cardine nella strategia del brand, al pari delle performance.

Tale connubio diventa una leva strategica unica per attirare clienti provenienti da tutto il mondo. Il risultato ottenuto è merito del Centro Stile, creato appositamente per sviluppare internamente ogni vettura a partire dal foglio bianco. Solo così è possibile avere il pieno controllo creativo e garantire che ogni linea, proporzione e superficie sia coerente con il DNA Lamborghini.

Revuelto, Temerario e Urus SE sono state premiate ai Red Dot Awards 2025 per il loro design, Automobili Lamborghini celebra l’importantissimo risultato

Come affermato da Mitja Borkert, Design Director di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “Ricevere un riconoscimento prestigioso come il Red Dot Award è una conferma concreta del valore del lavoro creativo, appassionato e determinato del team del Centro Stile Lamborghini. Una squadra di talenti che, da oltre 20 anni, condivide una profonda dedizione nel rafforzare l’unicità del DNA stilistico del brand e nel creare, ogni giorno, quella scarica di adrenalina visiva che rende le nostre auto davvero straordinarie.”

La Lamborghini Revuelto, vincitrice del premio più importante “Red Dot: Best of the Best” è la prima HPEV (High Performance Electrified Vehicle) di Automobili Lamborghini. La power unit, composta da tre motori elettrici e un motore V12, raggiunge la potenza combinata di di 1015 CV offrendo prestazioni incredibili.

Passando alla Temerario, il V8 biturbo da 920 CV è un capolavoro di tecnologia potendo raggiungere i 10.000 giri/min. Si tratta di valore mai visto prima sulle auto di serie e certamente il suo sound farà innamorare tutti gli appassionati. Infine, Urus SE rappresenta la versione PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) del Super SUV di Automobili Lamborghini ed è in grado di sprigionare 800 CV offrendo ampio spazio a bordo.