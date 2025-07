Iliad contro TIM e Vodafone: le 3 offerte fino a 250GB con il 5G in regalo

Iliad continua a distinguersi nel mercato mobile con tre offerte pensate per chi cerca tanti giga, chiamate illimitate e nessun vincolo, mantenendo il proprio stile: trasparenza assoluta, prezzi fissi per sempre e assenza totale di costi nascosti. Le opzioni attualmente disponibili sono Flash 150, Flash 220 e Giga 250, con formule pensate per ogni tipo di esigenza, tutte accessibili anche dai già clienti, a determinate condizioni.

Flash 150: la scelta giusta per chi vuole risparmiare

Flash 150 è l’alternativa più economica tra le offerte Iliad attive. A 7,99€ al mese, offre 150 GB in 4G, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti, mantenendo sempre lo stesso canone. Siamo quindi di fronte ad una promozione Telefonica davvero utile per coloro che non hanno bisogno della potenza del 5G. Non c’è problema anche perché è già cliente con Iliad, a patto che la tariffa attiva abbia un prezzo inferiore a 7,99€.

Flash 220: il compromesso ideale tra prezzo e giga

Con Flash 220, Iliad alza il livello offrendo 220 GB in 5G, con 16 GB utilizzabili in Europa, minuti illimitati e SMS inclusi, al prezzo di 9,99€ al mese. Questo piano rappresenta il giusto equilibrio tra quantità di dati e costo mensile. Anche qui, chi è già cliente Iliad può effettuare il cambio, ma solo se la tariffa attiva è inferiore a 9,99€.

Giga 250: il piano più ricco per chi sfrutta tutto il 5G

Infine, c’è Giga 250, la proposta più completa: 250 GB in 5G, 25 GB in UE, minuti e SMS illimitati e un canone di 11,99€ al mese. È pensata per chi usa lo smartphone senza limiti, anche come hotspot o per streaming intensivo. I già clienti possono passare a questo piano se la loro attuale offerta Iliad costa meno di 11,99€.

Con queste tre soluzioni, Iliad continua a offrire libertà totale, rete 5G inclusa e tariffe bloccate, senza rimodulazioni e con condizioni chiare anche per chi è già nella famiglia Iliad.