HeyGen: la piattaforma AI per generare video incredibili

Sono sempre di più i video che vengono realizzati. Pensiamo ai tantissimi contenuti oggi visualizzabili sui social. Siamo giornalmente attratti da centinaio di video con informazioni e tematiche differenti. Tutto ciò è anche una conseguenza diretta dello sviluppo della tecnologia e, in particolare, della diffusione dell‘intelligenza artificiale. Creare video, dunque, diventa non soltanto più semplice ma anche più rapido. Avete mai sentito parlare di HeyGen?

Se anche voi adorate creare video da condividere sui social e su blog e siti web, non potete di certo non conoscere le funzionalità e potenzialità di HeyGen. Scopriamo in questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questo innovativo strumento.

HeyGen: i dettagli di questo strumento AI

Siete tra i tantissimi utenti che adorano creare video da condividere con amici e colleghi o sui social network? Se la risposta è sì, l’innovativa piattaforma nota con il nome di HeyGen può diventare un vero e proprio alleato. Non a caso, infatti, rappresenta uno strumento accessibile a tutti tramite cui è possibile generare video automatizzati senza dover dunque ricorrere a strumenti dedicati a professionisti. Oltre a ciò, è bene sapere che HeyGen è gratuito.

Al fine di rendere l’esperienza d’uso perfetta, questa piattaforma dispone di tante funzionalità inevitabilmente utili. Può essere infatti utilizzata anche da professionisti come docenti, ma anche per creare annunci di pubblicità o video di presentazioni da associare a documenti e slides.

Tra le principali funzionalità disponibili e accessibili a tutti, non possiamo non citarne alcune tra cui Text to Speech e AI Avatars. Text to Speech riguarda la trasformazione di un testo scritto in parole. L’utente può infatti scegliere la voce che preferisce e la lingua generando un video. AI Avatars, invece, consente di scegliere tra oltre 100 avatar al fine di personalizzare al meglio il video che si andrà a generare.