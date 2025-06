Chrome

Una nuova funzionalità è in fase di test nella versione Canary di Google Chrome: si tratta dell’introduzione di un’opzione per mettere in evidenza automaticamente le schede inattive. L’obiettivo è migliorare la gestione delle schede aperte, aiutando l’utente a individuare facilmente quelle trascurate e a ottimizzare l’esperienza di navigazione.

Una soluzione per gestire meglio le schede dimenticate

La nuova funzione, chiamata Show inactive tabs, è stata individuata nella build Canary 126.0.6437.0 di Chrome Canary, la versione sperimentale del browser di Google destinata agli sviluppatori e agli utenti più esperti. Attivando il flag chrome://flags/#show-inactive-tabs, è possibile evidenziare visivamente le schede inattive, rendendole immediatamente riconoscibili rispetto a quelle attive.

Con la funzione attivata, le schede inattive assumono un aspetto differente nella barra superiore del browser: il testo diventa più opaco e le icone più sbiadite. Questa modifica estetica consente di distinguere a colpo d’occhio le schede non utilizzate di recente, riducendo il rischio di mantenere troppe pagine aperte senza motivo e migliorando l’organizzazione complessiva.

È importante sottolineare che questa funzione non comporta la chiusura automatica delle schede inattive, ma si limita a mostrarle in modo più discreto, facilitando la gestione manuale da parte dell’utente. Resta all’utente la decisione di chiudere o mantenere aperta una scheda che non viene utilizzata da tempo.

Evidenziare le schede inattive potrebbe essere il primo passo verso una futura integrazione con strumenti per la gestione automatica delle risorse. Google Chrome, infatti, consuma una quantità rilevante di memoria RAM, e la possibilità di individuare schede non attive potrebbe stimolare l’utente a chiuderle, con benefici immediati in termini di prestazioni.

Al momento, la visualizzazione delle schede inattive è disponibile solo nella versione Canary e richiede l’attivazione manuale del relativo flag. Google non ha ancora comunicato se la funzione verrà introdotta anche nella versione stabile di Chrome, né ha fornito tempistiche ufficiali per il rilascio. Tuttavia, come avvenuto per altre funzioni sperimentali, è possibile che la novità arrivi su larga scala nelle prossime versioni.

Per gli utenti che lavorano con molte schede aperte contemporaneamente, la possibilità di individuare rapidamente quelle non più rilevanti rappresenta un vantaggio concreto. La funzione si rivolge in particolare a chi utilizza Chrome in ambiente professionale, dove l’ottimizzazione dell’interfaccia e la riduzione del disordine visivo possono fare la differenza.