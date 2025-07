Realme C71: batteria da 6000 mAh e fotocamera AI

Realme continua a consolidare la propria posizione come uno dei brand emergenti più dinamici nel panorama della telefonia mobile. A tal proposito, il nuovo realme C71 rappresenta l’ultima proposta nella linea entry-level della casa asiatica. Una gamma che ha conquistato numerosi utenti per il suo rapporto qualità-prezzo. Tale nuovo dispositivo si distingue per un design curato e una dotazione tecnica sorprendente. Soprattutto per la fascia a cui appartiene. Al primo sguardo, il C71 colpisce per il suo ampio display da 6,72 pollici con tecnologia LCD. E risoluzione HD+ di 720×1604. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz offre una buona fluidità. Mentre la luminosità di 725 nit garantisce una buona visibilità all’aperto.

Realme presenta ufficialmente il suo nuovo modello C71

Le prestazioni risultano solide grazie al processore Unisoc T7250. Quest’ultimo lavora in sinergia con una batteria da 6000 mAh, tra le più grandi disponibili nei modelli economici. Ciò consente un’autonomia di circa due giorni con una sola carica. E grazie alla ricarica rapida da 45 W è possibile ottenere molta energia in pochi minuti. In più, la ricarica inversa da 6 W permette di alimentare altri dispositivi in caso di emergenza. A livello software, troviamo l’interfaccia realme UI 6.0 basata su Android 16.

La parte fotografica è composta da una fotocamera posteriore da 50 MP dotata di AI. Mentre frontalmente è presente un sensore da 5 MP per selfie e videochiamate. Sul retro del dispositivo spicca l’anello luminoso Pulse Light, che si attiva per notifiche e ricarica. L’interfaccia utente è resa più comoda dalla presenza di un sensore di impronte sul lato e da accessori utili come il jack audio da 3,5 mm e lo slot per schede SD. Tra le caratteristiche più interessanti c’è anche una certificazione di resistenza agli urti. Il dispositivo può sopportare cadute da un’altezza di 1,5 metri.

Il realme C71 viene proposto nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno, in due eleganti colorazioni. Ovvero White Swan e Forest Owl. Il prezzo ufficiale del nuovo smartphone realme è di 169,99€. È già disponibile in promozione a 149,99€ nei punti vendita Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert e Trony.