Audi A3 si rinnova: arriva la versione 2.0 TFSI con trazione integrale

Audi amplia la gamma della sua A3 con un’interessante novità che punta tutto su prestazioni e sicurezza. La protagonista è la nuova versione 2.0 TFSI quattro, equipaggiata con un motore turbo benzina da 204CV e trazione integrale intelligente. Già ordinabile in Italia, questo modello è disponibile nelle varianti Sportback, Sedan e allstreet, soddisfando così un’ampia tipologia di pubblico.

Prezzi e versioni: Audi A3 2.0 TFSI quattro aumenta il livello

Il motore a quattro cilindri è sovralimentato da un turbocompressore a geometria variabile e dotato di iniezione diretta della benzina. L’accoppiamento con il cambio automatico a doppia frizione S tronic a sette rapporti garantisce fluidità nella guida e reattività nei sorpassi. La trazione integrale quattro è il punto di forza di questa versione. Utilizza infatti una frizione elettroidraulica a lamelle capace di ripartire la coppia in modo variabile tra gli assali. Ciò consente di affrontare superfici stradali difficili e curve impegnative con maggiore sicurezza e divertimento.

Per quanto riguarda le prestazioni si parla di un’accelerazione da 0 a 100km/h che avviene in 6,3 secondi per Sportback e Sedan, mentre la allstreet impiega appena un decimo in più. Le velocità massime variano leggermente a seconda del modello. Si parte da 241km/h per la all-street, fino a 250km/h per la versione Sedan.

Ma non è finita qui. La nuova Audi A3 2.0 TFSI quattro punta anche su allestimenti ricchi e un design sempre riconoscibile. La Sportback parte da 47.500€, la Sedan da 48.800€, mentre la A3 allstreet richiede un costo minimo di 50.000€. Tutte le versioni sono proposte con configurazioni Business Advanced e, a seconda del modello, anche con S line edition o Identity Contrast. Insomma, con questa nuova motorizzazione, Audi completa la proposta della A3 affiancando ai già noti motori TDI, mild-hybrid, plug-in e 2.5 TFSI delle RS una soluzione equilibrata per chi cerca dinamismo, eleganza, sicurezza e molto altro ancora da scoprire.