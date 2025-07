Xbox: ecco quanto costa aggiungere nuovi giochi al catalogo

Il dibattito sulla sostenibilità del Game Pass è più acceso che mai. Da un lato l’abbonamento di Microsoft che offre centinaia di videogiochi ha conquistato milioni di utenti grazie alla sua vasta libreria e al prezzo accessibile. Dall’altro, però, sorgono dubbi sempre più insistenti sulla sua reale tenuta economica. A fornire uno sguardo interessante sull’argomento è stato Iain MacIntyre, ex manager del settore sviluppo business di Microsoft. Quest’ultimo ha rivelato di aver siglato personalmente centinaia di accordi con gli sviluppatori per portare i loro titoli nel catalogo del Game Pass. Le cifre sono estremamente variabili. Si parte da appena 50.000 dollari per titoli indipendenti, fino ad arrivare a oltre 50 milioni per giochi di altissimo profilo. Un divario che riflette chiaramente la diversa rilevanza commerciale delle produzioni coinvolte.

Quanto è economicamente sostenibile per Microsoft il Game Pass di Xbox?

I giochi indie guadagnano visibilità e pubblico. Mentre i grandi blockbuster chiedono compensi proporzionati alla loro notorietà. Ciò spiega anche la strategia di Microsoft nel voler acquisire studi e publisher interi. Spendere decine di miliardi per comprare un colosso come Activision consente di ridurre i costi futuri legati alla licenza dei singoli titoli, garantendo contenuti interni senza ulteriori trattative.

Ma quanto può durare un modello che ogni mese impone spese così elevate? Alcuni osservatori, come Raphael Colantonio, si dicono scettici. Secondo il fondatore di Arkane Studios, il Game Pass non solo è insostenibile, ma rischia addirittura di compromettere l’intero ecosistema videoludico. Eppure, non tutti concordano con tale visione delle cose. Diversi dirigenti ed esperti del settore ritengono, invece, che il servizio non sia in perdita e che, anzi, stia producendo risultati positivi. L’accesso immediato ai giochi sviluppati da Microsoft fin dal giorno dell’uscita consente, infatti, di tagliare molte spese legate alla distribuzione tradizionale. Inoltre, stimola anche l’abbonamento continuo. Scenario che contribuisce ad aumentare la fidelizzazione dei suoi utenti.