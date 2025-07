Telecamera da interno a 18€: che sconto su AliExpress

Sconto assolutamente inedito ed esclusivo su AliExpress per tutti coloro che vogliono acquistare una splendida telecamera da interno, in vendita nel periodo corrente a soli 18,51 euro, occasione imperdibile per accedere ad uno dei prezzi più bassi effettivamente mai visti prima d’ora.

Il modello di cui vi parliamo è realizzato direttamente da Lenovo, azienda leader nel settore dei dispositivi di questo tipo, ma anche computer di ultima generazione e accessori di informatica generale. Presenta un design abbastanza classico, con una forma cilindra leggermente arrotondata sulla parte superiore, dove si trova il sensore per intenderci. La colorazione è prevalentemente bianca, la base è grigia, mentre la parte superiore è completamente nera.

Le sue dimensioni sono nel complesso molto ridotte, poiché pensate che può stare tranquillamente nel palmo di una mano, anche se va detto che non funziona lontano dalla presa di corrente, essendo un prodotto completamente sprovvisto di batteria integrata, sebbene comunque si colleghi senza problemi alla rete internet tramite il WiFi.

Lenovo: telecamera da interno a basso costo su AliExpress

Una telecamera da interno così economica è davvero difficile da trovare, difatti nessuno si sarebbe mai potuto aspettare di spendere solamente 18,51 euro per il suo acquisto, approfittando di una riduzione del 28% sul valore iniziale di listino. L’utente può a tutti gli effetti acquistarla subito a questo link.

Le funzioni cui è possibile accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, tra cui il controllo da remoto (ovviamente), ma anche la risoluzione in 2K (grazie al sensore da 5 megapixel), la ripresa notturna ad infrarossi, la regolazione dell’inquadratura da remoto e altro ancora. I filmati possono essere salvati anche in locale sfruttando lo slot microSD, in fase di acquisto potrete eventualmente decidere di aggiungere anche una microSD, così da non essere costretti ad acquistarla poi in un secondo momento (chiaramente il prezzo aumenta rispetto a quello indicato).