Amazon Kindle: come funziona il nuovo filtro per la pubblicità

Amazon ha recentemente distribuito un aggiornamento software per i suoi ereader Kindle. Il quale è stato accompagnato da note piuttosto vaghe che lasciavano intendere solo dei miglioramenti generici. Eppure, analizzando meglio le modifiche introdotte, gli utenti hanno scoperto una nuova funzionalità che ha riscosso grande approvazione. Si tratta dell’introduzione di un filtro per la pubblicità mostrata nella schermata di blocco. Quest’ultimo è stato pensato per escludere contenuti che potrebbero risultare inappropriati per alcuni utenti. Tale opzione è disponibile solo per chi possiede una versione con pubblicità del Kindle. Il filtro può essere attivato dalle impostazioni del dispositivo, nella sezione relativa al proprio account, e rappresenta un importante passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza utente.

Amazon Kindle: novità riguardo il filtro per la pubblicità

Il nuovo firmware, numerato 5.18.3, si applica a diversi modelli. Tra cui Kindle Scribe, Kindle Colorsoft, Kindle e Kindle Paperwhite delle generazioni undici e dodici. Di solito, gli annunci presenti nei Kindle con pubblicità sono personalizzati secondo le preferenze e i generi letterari letti più frequentemente, ma non sempre i contenuti si adattano a ogni situazione. Per esempio, chi legge romanzi horror o storie d’amore particolarmente esplicite potrebbe vedere comparire pubblicità poco adatte a un contesto familiare. Situazioni dove magari anche i bambini possono trovarsi davanti al dispositivo.

Da qui l’importanza del filtro appena introdotto, che permette di limitare i contenuti potenzialmente inadatti. Rendendo più serena l’esperienza d’uso quotidiana. Va inoltre sottolineato che, a parte la presenza degli annunci, le versioni con e senza pubblicità dei Kindle sono perfettamente identiche sotto ogni altro punto di vista. Hardware, funzionalità e prestazioni restano invariate. L’unico vantaggio delle versioni senza pubblicità è l’assenza di contenuti sponsorizzati, che può essere ottenuta anche dopo l’acquisto, pagando la differenza di circa 10 euro. Con il nuovo aggiornamento, Amazon sembra voler offrire un compromesso tra accessibilità economica e rispetto delle esigenze personali degli utenti.