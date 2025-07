Sony: arriva in Italia la PS5 in edizione limitata

Il mondo PlayStation si prepara ad accogliere una nuova, raffinata edizione della console PS5. Quest’ultima è stata pensata per celebrare l’imminente lancio di Ghost of Yotei, atteso per il 2 ottobre. Sony ha deciso di legare tale uscita a due versioni inedite della console, entrambe prodotte in quantità limitate e ispirate alle forme artistiche tradizionali del Giappone. Le due edizioni si differenziano per lo stile visivo e per il canale di distribuzione. La Gold Limited Edition, infatti, è pensata per un pubblico più ampio. Con disponibilità presso rivenditori selezionati e sul portale ufficiale Sony. Il design si basa sul concetto estetico del kintsugi, tecnica che esalta le fratture degli oggetti in ceramica riparandoli con l’oro. Trasformando così ogni imperfezione in un tratto distintivo. Il bundle comprende una console, un controller con un touchpad decorato dalla silhouette della protagonista, e una copia digitale del gioco. Quest’ultima è arricchita da contenuti esclusivi come una maschera speciale e sette avatar PSN dei personaggi principali.

Dettagli sulle edizioni limitate della PS5

La Black Limited Edition sarà disponibile solo tramite direct.playstation.com, inclusa l’Italia. In tal caso l’ispirazione proviene dal sumi-e, l’arte della pittura giapponese in bianco e nero. Quest’ultima è nota per la sua capacità di trasmettere emozioni profonde con tratti essenziali. Il contenuto del bundle replica quello della versione Gold, mantenendo la stessa struttura di console, controller e bonus digitali.

Chi già possiede una PS5 Slim o Pro non sarà escluso dall’iniziativa. A tal proposito, Sony ha annunciato anche la vendita separata delle cover Gold e Black Limited Edition, insieme ai controller DualSense coordinati. Anche tali accessori saranno distribuiti sia attraverso rivenditori selezionati che tramite il sito ufficiale Sony. Ciò almeno in alcuni mercati tra cui c’è anche l’Italia. Tutte le versioni, console e accessori, saranno disponibili a partire dal 2 ottobre, ma in quantità limitate. I preordini non sono ancora attivi e i prezzi non sono stati rivelati.