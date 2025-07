ho. Mobile vs Fastweb: offerte fino a 200GB in 5G, ecco le più convenienti

Il mercato mobile italiano propone oggi diverse alternative per chi vuole grandi quantità di giga a un prezzo fisso. Tra i gestori più interessanti, ho. Mobile e Fastweb offrono soluzioni che, pur partendo dalla stessa quantità di dati (200 giga), propongono modelli differenti, pensati per pubblici con priorità diverse. Le soluzioni potrebbero piacere a tutti.

ho. Mobile: 200 giga in 5G, prezzo fisso e attivazione rapida

L’offerta di ho. Mobile include 200 giga mensili in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti a 9,99€ al mese per sempre. Il costo iniziale totale è 12,99€, comprensivo di 2,99€ di attivazione e 10€ di prima ricarica. Chi sceglie la eSIM paga solo 1,99€ per l’attivazione, evitando i tempi di attesa della SIM fisica. L’attivazione può avvenire online, in edicola, oppure direttamente tramite app.

Inclusa anche l’assistenza via WhatsApp, comoda per risolvere dubbi o problemi senza dover ricorrere a call center o lunghe attese.

Fastweb Mobile Full: 200 giga in 5G e servizi aggiuntivi

Fastweb risponde con l’offerta Mobile Full, che mette a disposizione 200 giga con rete 5G, minuti illimitati e 100 SMS a 10,95€ al mese. L’attivazione ha un costo una tantum di 10€. Sono inclusi servizi extra come l’accesso alla piattaforma Fastweb Protect, strumenti di protezione digitale e un’eSIM gratuita per chi la desidera. L’intera procedura è attivabile online con SPID, CIE o video riconoscimento.

Differenze in evidenza

Entrambe le offerte garantiscono ottima copertura e velocità, grazie all’uso delle reti Vodafone (per ho. Mobile) e Fastweb. ho. Mobile punta tutto su prezzo fisso, semplicità d’attivazione e assistenza immediata, mentre Fastweb aggiunge servizi digitali extra, una gestione avanzata e una rete premiata più volte per velocità.

Due tariffe per esigenze diverse

Chi vuole una gestione immediata e zero complicazioni, troverà in ho. Mobile una scelta diretta ed efficace. Fastweb è ideale per chi desidera qualcosa in più, oltre i giga, con servizi e sicurezza digitale inclusi.