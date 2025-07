Gemini per Android introduce la ricerca nelle chat: addio allo scorrimento infinito

Google Gemini continua a evolversi anche su Android, dove arriva finalmente una funzione molto attesa: la ricerca all’interno delle conversazioni. Dopo essere apparsa prima sulla versione web e poi su iOS, questa opzione utile e pratica comincia ora a comparire anche nell’app per dispositivi Android, semplificando la gestione delle interazioni passate.

Come spesso accade con le implementazioni di Google, il rilascio avviene in modo graduale, tramite un’attivazione lato server. Questo significa che non tutti noteranno da subito la nuova voce nel menu. Chi ha già ricevuto l’aggiornamento troverà nel pannello laterale di navigazione un campo dedicato alla ricerca: basta un tocco per aprire un’interfaccia a schermo intero e scorrere tra contenuti vecchi, link o risposte precedenti senza doverli cercare manualmente.

L’introduzione di questa funzione rappresenta una piccola ma significativa svolta nell’usabilità, eliminando la necessità di passare dalla PWA o da soluzioni alternative per recuperare informazioni archiviate nelle chat.

Un’esperienza sempre più coerente con il mondo Google: Gemini migliora a vista d’occhio

L’aggiunta del campo di ricerca si inserisce in un restyling più ampio dell’applicazione Gemini per Android. Anche il pulsante “hamburger”, che consente l’accesso al pannello laterale, è in fase di distribuzione limitata, ma rappresenta un passo verso un’interfaccia più ordinata e simile a quella web.

Non mancano dettagli visivi che rafforzano l’identità del servizio. Il classico overlay dell’assistente, che si attiva quando si interagisce con Gemini, ora mostra una nuova animazione a quattro colori – rosso, giallo, verde e blu – al posto della vecchia sfumatura blu-viola. Con la versione 16.26 dell’app Google, si stanno diffondendo anche un nuovo anello animato che segnala le risposte dell’AI e un rinnovato saluto “Ciao” in blu.

Tutti elementi che contribuiscono a rendere l’esperienza su Android più coerente con l’ecosistema Google, sia dal punto di vista grafico che funzionale. Ci saranno ancora altre novità in futuro, nette e interessanti.