iPhone 17, scoperta la data di presentazione: arriverà a settembre 2025

Apple si prepara a rinnovare la sua linea smartphone con iPhone 17, e secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, la presentazione ufficiale dovrebbe tenersi durante la settimana dell’8 settembre 2025. La data più probabile, come da tradizione, sarebbe un martedì, ma l’evento potrebbe slittare anche a lunedì o mercoledì. In ogni caso, Apple esclude quasi sempre il giovedì, il venerdì e i fine settimana per questo tipo di annunci.

L’appuntamento si preannuncia in linea con il formato adottato negli ultimi anni: una presentazione registrata, con una produzione impeccabile e il quartier generale Apple come sfondo. Ma al centro della scena ci saranno i dispositivi, con quattro modelli previsti all’arrivo: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e il nuovo iPhone 17 Air, che andrà a sostituire la versione Plus, ormai accantonata per via delle vendite poco brillanti.

iPhone 17 Air: sottile, ma con compromessi

La vera novità sarà proprio l’iPhone 17 Air, pensato per sfidare il Galaxy S25 Edge. Si tratterà di un dispositivo sottilissimo, sotto i 6 mm di spessore, con una struttura votata all’ergonomia. A farne le spese saranno però l’autonomia e le capacità fotografiche. Il design posteriore ospiterà una sola fotocamera in un modulo orizzontale che attraversa l’intera larghezza del telefono, soluzione che distingue nettamente questo modello dagli altri della gamma.

I modelli Pro, invece, subiranno un restyling del comparto fotografico: il modulo, sempre disposto a triangolo, sarà allargato fino a occupare tutta la parte superiore della scocca posteriore. Flash LED e altri sensori saranno riposizionati, contribuendo a un aspetto più definito e riconoscibile. Solo il modello base manterrà la tradizionale disposizione “a semaforo” in verticale.

Tutti i nuovi iPhone 17 dovrebbero finalmente adottare display a 120 Hz, offrendo una fluidità visiva superiore su tutta la linea. Apple punta così a una gamma più uniforme, con differenze evidenti solo per chi cerca specifiche più spinte o un design fuori dagli schemi.