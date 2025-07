Redmi 15C: Xiaomi punta sull’autonomia e sul prezzo competitivo

L’ultimo arrivato della linea economica di Xiaomi, il Redmi 15C, potrebbe presto fare il suo debutto ufficiale anche in Europa. Dopo le prime certificazioni internazionali e alcuni render circolati online, nuove informazioni hanno delineato un quadro piuttosto completo. Da ciò che è emerso sembra che il nuovo smartphone punterà tutto sull’ autonomia, sul grande schermo e su un prezzo estremamente competitivo. La versione base, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, dovrebbe essere proposta a 129€. A soli 20€ in più, gli utenti potranno scegliere la variante con 256GB di archiviazione.

Redmi 15C: fotocamere essenziali e scheda tecnica coerente, ma la RAM limita il potenziale

Il display sarà un ampio pannello IPS LCD da 6,9”, con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Un dettaglio insolito per questa fascia di prezzo. Come processore troviamo il MediaTek Helio G81, lo stesso utilizzato nel Poco C75, accoppiato a una batteria da ben 6.000mAh. Quest’ultima supporterà la ricarica rapida cablata da 33W, un altro punto di forza per un dispositivo così economico. Dalle certificazioni EPREL emergono anche promesse di lunga durata. La batteria infatti manterrebbe l’80% della sua capacità originaria dopo 1.000 cicli di ricarica.

Sul fronte fotografico, il Redmi 15C si affida a un sensore posteriore principale da 50MP e a una fotocamera frontale da 13MP. Soluzioni che non sorprendono, ma sufficienti per un uso quotidiano. Le dimensioni del dispositivo, secondo i leak, saranno piuttosto generose. Si parla di 173mm di altezza, 81mm di larghezza e uno spessore di 8,2mm. Il tutto per un peso complessivo di 205g. Una scelta che probabilmente mira a favorire l’alloggiamento della capiente batteria.

Nonostante il profilo tecnico sia coerente con la fascia entry-level, c’è una scelta che potrebbe penalizzare il Redmi 15C, ovvero l’assenza di una versione con almeno 6GB di RAM. Tale limite potrebbe farsi sentire nelle prestazioni quotidiane, soprattutto con applicazioni più pesanti o multitasking intenso. Resta però da vedere se Xiaomi proporrà in futuro una variante più dotata o se, come spesso accade, alcune specifiche varieranno in base al mercato. Per ora, l’unica certezza è che il Redmi 15C si presenta come un candidato forte tra gli smartphone economici del 2025.