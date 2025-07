Google Telefono: la scheda preferiti ci dice addio

Google sta continuando la propria opera di modifiche e rivoluzione di tutta la sua suite di applicazioni, questa volta è il turno dell’applicazione telefono, modifica che è già presente all’interno dell’applicazione per gli utenti beta tester, quest’ultima include una novità decisamente importante, assistiamo infatti alla scomparsa della scheda preferiti dalla barra di navigazione inferiore, il tutto con l’obiettivo di rendere il design più simile e coerente con il nuovo linguaggio adottato da Google definito come Material 3 expressive.

Che fine ha fatto ?

L’obiettivo di questa interfaccia è quello di semplificare il tutto, rendendo l’esperienza utente più pulita e intuitiva, non a caso i contatti preferiti non sono scomparsi ma sono stati ricollocati, d’ora in avanti appariranno all’interno di un carosello orizzontale in cima alla scheda recenti, tale layout dunque mostra gli Avatar dei preferiti in una riga con un’opzione per espandere l’elenco e aggiungerne di nuovi.

Ovviamente ciò implica in automatico un cambiamento anche della barra di navigazione inferiore, quest’ultima sarà più essenziale del momento che saranno presenti soltanto le schede home, contatti e segreteria, anche i filtri per le chiamate perse o le spam presenti precedentemente all’interno della scheda recenti verranno spostati nella parte superiore all’interno della nuova scheda home, come se non bastasse questa interfaccia ridisegnata introduce anche un cassetto di navigazione, quest’ultimo andrà a sostituire il vecchio menu a tre puntini per accedere in impostazioni, cronologia chiamate e altre opzioni.

Questa riorganizzazione così profonda è attualmente in fase di distribuzione per il canale beta, in particolare arriverà nel canale stabile solo prossimamente una volta terminata la fase di test della variante beta, ovviamente questo cambiamento potrebbe disorientare tutti gli abituati alla vecchia versione ma fa da apriporte per l’arrivo di ambito di 16 che adotterà questo design praticamente in tutti i menu, non rimane dunque che attendere per toccare con mano questa novità.