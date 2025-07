Samsung Galaxy S25 Ultra: sconto ASSURDO solo oggi per l’Amazon Prime Day

Acquistate il prima possibile su Amazon il Samsung Galaxy S25 Ultra, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti di altissima qualità, ottimi per abbassare di molto la spesa finale, a prescindere dalla qualità del modello che effettivamente si va ad aggiungere al carrello. La promozione applicata sul top di gamma dell’azienda sudcoreana vi lascerà letteralmente a bocca aperta.

Solo per poco tempo vi ritrovate ad avere la possibilità di mettere le mani sul meglio del meglio tra i prodotti attualmente in vendita sul mercato, a patto che entriate subito in connessione con un dispositivo dalle grandi dimensioni: 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore, e peso di 218 grammi, che è difficile da trasportare, e da utilizzare con una sola mano. Ciò è dovuto anche alla presenza di un display altrettanto ampio, corrispondente a 6,9 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1440 x 3120 pixel, un Dynamic AMOLED 2X con 500 ppi ed un refresh rate che può raggiungere addirittura i 120Hz, così da godere per tutto il tempo della massima fluidità possibile.

Samsung Galaxy S25 Ultra: ecco lo sconto migliore su Amazon

Spendere poco anche sull’acquisto di Samsung Galaxy S25 Ultra è possibile con Amazon, proprio in questi giorni è stata attivata la fantastica promozione che permette di raggiungere un livello di risparmio quasi mai visto prima d’ora, difatti si parte da un listino di 1619 euro, ma solamente in questi giorni la spesa finale da sostenere per il suo acquisto è di 1099,90 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Il dispositivo, lanciato direttamente qualche mese fa, offre accesso a sistema operativo Android di ultima generazione, con personalizzazione grafica One UI, una delle migliori in circolazione e tra le più complete in assoluto.