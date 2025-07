Lycamobile lancia 250GB, minuti e SMS illimitati a 11,99€ !

Stai cercando un piano mobile generoso, facile da attivare e senza sorprese? Se stai pensando di cambiare operatore, l’offerta di Lycamobile potrebbe fare proprio al caso tuo. Con appena 11,99 euro ogni 30 giorni, ti porti a casa 250GB di internet 5G, minuti e SMS illimitati e roaming incluso in UE con 15,5GB disponibili per navigare anche quando sei all’estero.

Passa a Lycamobile: 250GB e tutto illimitato a 11,99€ al mese

La cosa interessante è che questa offerta è dedicata a chi decide di passare a Lycamobile da un altro operatore. Il passaggio del numero è semplice, e appena la registrazione viene approvata, l’offerta si attiva subito. Se per qualche motivo la portabilità non va a buon fine, nessun panico: hai tempo per riprovare, e intanto il piano viene “congelato” per 30 giorni su un numero temporaneo Lycamobile.

Una volta ricevuto il messaggio di conferma, puoi iniziare subito a utilizzare la tua nuova offerta, oppure puoi verificare se è attiva chiamando il 137#. Da lì in poi, il piano si rinnova automaticamente ogni 30 giorni: basta assicurarti di avere abbastanza credito sul conto per non interrompere il servizio. E se ti capita di dimenticartene o di restare a secco, hai fino a 90 giorni di tempo per ricaricare e far ripartire l’offerta.

Il 5G è incluso, ma per navigare al massimo della velocità ti serve un dispositivo compatibile e devi trovarti sotto copertura 5G. La SIM supporta anche le chiamate in VoLTE (ossia la voce su rete 4G), ma anche qui vale la stessa regola: il telefono deve essere compatibile e supportato dalla rete Lycamobile.

Infine, un paio di cose importanti da sapere: l’offerta è pensata per un uso personale e non commerciale, e naturalmente è soggetta alla politica di uso corretto (puoi trovare tutti i dettagli sul sito ufficiale). Come sempre, Lycamobile si riserva il diritto di modificare le condizioni dell’offerta, ma con un preavviso ragionevole.

Insomma, se hai bisogno di tanti giga, vuoi un 5G pronto all’uso e una tariffa semplice da capire, questa potrebbe essere una buona occasione per cambiare aria — e operatore.