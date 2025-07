MG Cyber X, la rivoluzione elettrica ispirata alla Suzuki Jimny

Al Goodwood Festival of Speed 2025, MG ha stupito il pubblico con un prototipo dal look deciso e ambizioso, si chiama MG Cyber X. Questo SUV compatto, già mostrato in anteprima al Salone di Shanghai, è un concentrato di stile squadrato, fari a scomparsa e motorizzazione completamente elettrica. Un concept affascinante, ancora privo di dettagli tecnici ufficiali, che sembra avere però un futuro ben definito. La casa automobilistica britannica, sotto il gruppo SAIC, ha finalmente lasciato intendere che la Cyber X potrebbe diventare un modello di serie nel giro di due anni. A dichiararlo è stato David Allison, responsabile della pianificazione per il mercato inglese, durante un’intervista concessa ad AutoExpress.

Tecnologia e piattaforma: la nuova anima di MG Cyber X

Il veicolo si rivolge a una clientela giovane, amante dell’avventura e attenta allo stile. Nonostante si tratti di un’auto elettrica, la Cyber X rompe gli schemi scegliendo un design robusto e verticale. L’intenzione è quella di richiamare un’anima da fuoristrada, con richiami netti alla Mercedes Classe G. Il progetto, secondo Allison, non entrerà in concorrenza diretta con gli altri SUV MG. Chi desidera una Cyber X, non si orienterebbe mai su una ZS. Il modello potrebbe risultare leggermente più compatto rispetto al concept iniziale, per posizionarsi come una moderna reinterpretazione della leggendaria Suzuki Jimny.

MG ha deciso di costruire la Cyber X su una base innovativa, la piattaforma E3 sviluppata da SAIC. Questo telaio di nuova generazione introduce la tecnologia CTB (cell-to-body), che integra la batteria all’interno della struttura del veicolo, migliorando la rigidità generale. Un salto tecnologico che promette di rendere l’auto più sicura ed efficiente. In più, sarà uno dei primi modelli a includere il sistema operativo Zebra 3.0, interfaccia digitale avanzata pensata per connettere in modo fluido guidatore e veicolo.

La strada verso la produzione non è ancora ufficiale, ma le premesse sembrano positive. Il concept ha suscitato interesse e la reazione del pubblico è stata accolta con entusiasmo da MG. L’azienda potrebbe quindi concretizzare questa visione già entro il 2027. Nel frattempo, resta da attendere l’annuncio ufficiale. Ma l’idea di un SUV elettrico giovane, compatto e ispirato allo spirito della Jimny, è già in fase di lancio.