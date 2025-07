TIM: con questa offerta i giga in 5G non finiscono mai

Al giorno d’oggi ognuno di noi usufruisce in modo costante e duraturo della propria offerta telefonica attiva sul suo numero di cellulare, questo dettaglio è diventato di importanza vitale dal momento che utilizzare una promozione è fondamentale per restare connessi con la propria vita digitale in modo costante e continuo, nello specifico ogni utente deve avere la possibilità di sfruttare nudi, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati ogni giorno in modo da poter svolgere le varie attività di cui ha bisogno.

di conseguenza, scegliere una promozione adatta alle necessità del consumatore ed di vitale importanza, in Italia le offerte sicuramente non mancano dal momento che i provider telefonici disponibili hanno cataloghi davvero molto vasti e ricchi di opzioni, un operatore che sicuramente spicca all’interno di questo panorama è team, il provider tinto di blu infatti da diversi anni ormai rappresenta una vera e propria certezza all’interno del settore dal momento che mette a disposizione offerte davvero interessanti con costi decisamente competitivi, non a caso recentemente ha lanciato una promozione dedicata agli under 30 che include anche la possibilità di accedere a giga illimitati, scopriamo cosa offre e come funziona.

Super offerta per gli under 30

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce l’accesso alla bellezza di 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo mensile di 9,99 € con un costo di attivazione di 10 € che include anche cinque euro di credito, ma non è finita qui, infatti coloro che hanno a disposizione un’offerta di rete fissa già attiva nel proprio salotto possono evolvere l’offerta mobile arrivando ad ottenere i giga completamente illimitati senza nessun tipo di vincolo, il tutto ovviamente lasciando il prezzo mensile completamente invariato.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale di Tim per procedere all’attivazione online, l’offerta supporta anche la portabilità.