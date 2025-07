Xiaomi SU7 Ultra, il debutto in Europa si avvicina

Xiaomi è entrata nel settore automotive con il lancio di SU7, una berlina di lusso di classe C completamente elettrica. La prima vettura del marchio cinese è stata seguita dalla variante Ultra, un modello ancora più prestazionale con soluzioni derivate direttamente dalla pista.

Tutti i modelli di Xiaomi SU7 sono stati lanciati in esclusiva per il mercato domestico ma ora la situazione sembra pronta a cambiare. La vettura, in particolare il modello Ultra, è appena stato registrato in Germania confermando che il debutto in Europa è imminente.

Inoltre, in una foto pubblicata da Lu Weibing, presidente di Xiaomi, ha postato una foto in cui si vede una SU7 Ultra caratterizzata da una targa tedesca. Considerando il post su Weibo, va a sottolineare ulteriormente che la vettura arriverà presto in Germania.

Xiaomi si sta preparando al lancio internazionale di SU7 Ultra, avvistata una vettura elettrica con targa tedesca

Guardando con attenzione la targa della vettura, si può notare il codice “M SU7088E”, a sottolineare ulteriormente il modello. Stando a quanto emerso fino ad ora, la vettura elettrica è stata contrassegnata come auto sperimentale in Germania. Il debutto ufficiale è previsto nel corso del 2027 considerando che la procedura per ottenere le autorizzazioni è lunga e complicata.

In attesa di poter provare la vettura elettrica sulle strade europee, Xiaomi SU7 Ultra diventerà una dei veicoli guidabili su Gran Turismo 7. Ricordiamo che nonostante sia una berlina di lusso, le prestazioni lasciano senza fiato e la portano a competere direttamente con vetture del calibro della Porsche Taycan.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in appena 1,98 secondi con una velocità massima di 350 km/h. Notevoli anche le prestazioni di ricarica che consentono alla vettura di passare dal 10 all’80% in appena 11 minuti. Xiaomi assicura 620 km di autonomia secondo il ciclo CLTC, il ciclo di omologazione cinese, che differisce non poco rispetto al ciclo di omologazione WLTP utilizzato in Europa.