Xiaomi 15 dà il via all’era Android 16

Android 16 è ufficialmente arrivato sui dispositivi Xiaomi, inaugurando una nuova fase dell’esperienza mobile grazie alla versione stabile della HyperOS 2.3. L’aggiornamento è in fase di rollout a partire dallo Xiaomi 15, primo modello a ricevere l’attesa release mondiale identificata dal codice OS2.0.217.0.WOCMIXM. Nonostante Xiaomi non abbia ancora diffuso una comunicazione ufficiale, le prove concrete arrivano dagli screenshot pubblicati su xiaomitime.com, che mostrano l’interfaccia aggiornata già attiva su un dispositivo in commercio.

Android 16: prestazioni, cautela e qualche ora di adattamento

Come da tradizione per aggiornamenti di questo tipo, il rollout non è immediato per tutti. Il rilascio iniziale coinvolge solo un numero limitato di dispositivi per valutare eventuali problemi critici. Una volta superata questa fase di monitoraggio, l’aggiornamento verrà distribuito in modo più ampio a tutti i modelli compatibili. Per ora, resta centrale la prudenza: gli utenti dovranno attendere il proprio turno e non è detto che i modelli italiani siano tra i primi coinvolti.

Chi riceve per primo HyperOS 2.3 noterà un periodo iniziale di “assestamento”, comune agli aggiornamenti più importanti. Subito dopo l’installazione, è normale che il sistema sembri meno reattivo, che lo smartphone si scaldi più del solito o che la batteria si consumi rapidamente. Tutto questo dipende dai processi di ottimizzazione che il sistema esegue in background e che possono richiedere anche qualche ora. È un comportamento previsto, ma può cogliere impreparati gli utenti meno esperti.

Per questo motivo, è sempre consigliato effettuare un backup completo prima di procedere con l’aggiornamento. In caso di problemi, avere una copia dei propri dati può fare la differenza. Anche se la tentazione di forzare l’update è forte, è bene non forzare le impostazioni: il rilascio procede per ondate e potrebbe volerci del tempo prima che raggiunga l’Italia.

Chi possiede uno Xiaomi 15 può comunque controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti tramite il menu impostazioni. Ma al momento, serve pazienza: Android 16 è partito, ma il viaggio è appena cominciato.