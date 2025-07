Truffa e pericoli del web: le e-mail arrivate in queste ore sono pericolosissime

La truffa può nascondersi in qualsiasi messaggio e in qualsiasi e-mail, proprio come sta accadendo durante questi ultimi giorni. Più utenti hanno riferito di essersi ritrovati a fronteggiare dei messaggi pericolosi come quelli che riportiamo nel prossimo paragrafo.

La nuova truffa questa volta non arriva con un solo messaggio, sono due i testi pericolosi

Molte persone riferiscono di aver ricevuto un messaggio in queste ore all’interno del quale una bella donna farebbe loro la proposta di conoscenza. In realtà è una truffa che sta fregando più utenti, tutti legati in qualche modo ad un sito di incontri. Come si può vedere dal testo, sembra tutto ideale ma in realtà è una truffa:

“Ciao, uomo forte!

Sono Manon, ho 25 anni. Voglio che tu mi regali una notte di piacere illimitato.

Ecco la mia foto: vedi quanto sono passionale?

Se sei sicuro di te e sai come trattare una vera donna, cercami, ecco il mio PROFILO.

Sono pronto a tutto pur di farci dimenticare tutto. L’importante è niente complessi e niente regole.

Aspetto un tuo messaggio. Non farmi aspettare…“.

Anche un altro messaggio agisce sulla stessa falsariga della truffa precedente, come si può vedere direttamente dal testo qui in basso:

“Ciao,

Stamattina finalmente mi sono decisa. Per tutto questo tempo ti ho osservata di lato, ammirando la tua sicurezza e la facilità con cui attiri l’attenzione.

Mi chiamo Yvonne, ho 29 anni. Sono sposata con un uomo meraviglioso, ma nel corso degli anni di matrimonio siamo diventati più amici che amanti.

Mi manca la passione, quel brivido quando il cuore ti batte all’impazzata nel petto…

Quando mi sono imbattuta per caso nel tuo profilo, qualcosa dentro di me ha perso un battito.

Sei l’incarnazione di tutto ciò che ho sognato a lungo, ma che non posso permettermi nella vita di tutti i giorni.

Ora sono nella tua città e ho qualche serata libera.

Se non ti dispiace rischiare e regalarci momenti indimenticabili, ho creato un account temporaneo su un sito di incontri, ecco il mio nickname NaughtyAddict.

Allego una foto così sai con chi hai a che fare.

Aspetto con ansia la tua risposta!“.