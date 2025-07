Toyota bZ3X conquista la Cina: boom ordini e rivali spiazzati

Quando a marzo si aprirono gli ordini della Toyota bZ3X, nessuno si sarebbe aspettato un tale assalto. In appena un’ora oltre 10 mila prenotazioni avevano travolto la casa automobilistica, al punto da mandare in crisi i server. Un fatto che già racconta molto, ma i numeri veri si sono visti nei mesi seguenti. Giugno ha segnato un altro traguardo: oltre 6 mila unità consegnate in un solo mese. GAC Toyota ha dichiarato che le consegne cumulative hanno superato 20 mila SUV bZ3X, un primato per un modello nato da joint venture. Questo SUV è diventato il veicolo “straniero” a nuova energia più venduto in Cina. Sorpassate avversarie ben note come Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4 Crozz, Nissan N7 e persino la BMW i3. Cosa rende la bZ3X così desiderabile? Beh, ci sono diversi fattori da considerare.

In primis, il design della Toyota bZ3X punta a stupire. La lunghezza è di 4.600 mm, la larghezza di 1.875 mm e l’altezza di 1.645 mm. Il passo misura 2.765 mm regalando un abitacolo spazioso. Dentro, poi, ha uno stile pulito ma ricco di tecnologia con una strumentazione digitale da 8,8 pollici accompagna un grande display da 14,6 pollici per l’infotainment, spinto da un chip Qualcomm Snapdragon 8155. E sotto il cofano? Un singolo motore elettrico da 150 o 165 kW. Tre le batterie disponibili: 50,03 kWh, 58 kWh e 67,9 kWh. Le autonomie dichiarate secondo il ciclo CLTC sono rispettivamente di 430 km, 520 km e 610 km. Prestazioni solide con un listino davvero competitivo: si parte da 109.800 yuan, circa 13.000 euro.

Toyota punta in alto, tra alleanze e nuovi traguardi

In un mercato affollato da marchi locali sempre più aggressivi, emergere non è semplice e lo si sa, eppure la Toyota bZ3X sta riuscendo a imporsi. GAC Toyota ha sottolineato come questo modello sia oggi quello con il più alto tasso di vendita tra le auto elettriche di joint venture. La casa giapponese ha inoltre recentemente annunciato nuove partnership con giganti tecnologici cinesi: Huawei, Xiaomi e Momenta. Una mossa chiara per consolidare la propria posizione e riconquistare spazio in un mercato dove le dinamiche cambiano ogni giorno.