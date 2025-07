In Cina è stata limitata la guida one pedal

La guida one pedal rappresenta una vera innovazione per chi utilizza un’auto elettrica. Grazie a tale modalità, è possibile controllare accelerazione e decelerazione solo modulando il pedale dell’acceleratore. Ciò senza dover necessariamente ricorrere al freno. Un dettaglio che rende la guida più fluida, in particolare nei centri urbani. Inoltre, tale sistema ottimizza il recupero dell’energia cinetica in frenata. Migliorando così l’efficienza generale del veicolo e contribuendo ad aumentare l’autonomia. Eppure, anche considerando tali vantaggi, la Cina ha deciso di regolamentare l’utilizzo di tale modalità. Ciò per motivi di sicurezza. Il nuovo standard GB 21670-2025, introdotto dalle autorità cinesi, modificherà il modo in cui i sistemi frenanti delle auto funzionano.

Nuova regolamentazione per la guida one pedal in Cina

L’entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2026 riguardo le nuove omologazioni. Mentre per la modalità one pedal, la data è fissata al 1 gennaio 2027. Lo stesso vale anche per i veicoli già immatricolati. I quali dovranno adeguarsi a partire da quella data. Il cambiamento più significativo imposto dalla nuova normativa riguarda l’impossibilità per i costruttori di rendere attiva la guida one pedal all’avvio del veicolo. Tale funzione, dunque, non potrà più essere presente come opzione predefinita, ma dovrà essere attivata espressamente dal conducente.

Tesla, leader nel settore delle auto elettriche, sembra aver anticipato tale intervento. L’azienda ha proposto un aggiornamento nel 2023, che modifica il comportamento predefinito delle sue vetture. Nel dettaglio, è stata rimossa la guida one pedal come impostazione automatica. La regolamentazione cinese, però, va oltre e istituzionalizza un cambiamento che fino a poco tempo fa era lasciato alla discrezione dei produttori. Il motivo alla base di tale scelta è la preoccupazione che un eccessivo affidamento su tale modalità possa compromettere i tempi di reazione in caso di emergenza. Secondo le autorità, chi guida sempre in modalità one pedal rischia di non intervenire prontamente sul pedale del freno quando necessario. Con potenziali conseguenze sulla sicurezza stradale.