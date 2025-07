Samsung Galaxy S25 FE in arrivo con display LTPO

Sappiamo che molto presto la serie di smartphone top di gamma di casa Samsung sarà arricchita da un nuovo device. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy S25 FE, del quale però non si conosce ancora la data del debutto ufficiale. Nonostante questo, sonongia cominciati in rete svariati rumors e leaks che lo riguardano. Secondo quanto è emerso in queste ore, in particolare, il nuovo device dell’azienda potrà contare sulla presenza di un display con tecnologia LTPO.

Samsung Galaxy S25 FE potrebbe arrivare con display con tecnologia LTPO

A quanto pare il prossimo smartphone di punta Samsung Galaxy S25 FE potrà contare su un salto di livello rispetto al modello dello scorso anno. Come già accennato in apertura, infatti, i rumors emersi in rete hanno rivelato la possibilità della presenza di un display con tecnologia LTPO. Si tratterebbe di un upgrade notevole rispetto ai modelli precedenti. Questo permetterà di avere una frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz fino a 120Hz.

Il pannello dovrebbe avere una diagonale pari a 6.7 pollici e il tutto dovrebbe essere protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus+. Il design dovrebbe invece rimanere invariato rispetto al modello dello scorso anno. L’azienda avrebbe però lavorato dal punto di vista dimensionale. Il nuovo modello dovrebbe infatti avere uno spessore notevolmente ridotto, pari a soli 7.4 mm, per un peso complessivo di soli 190 grammi.

Dovrebbero poi esserci alcuni aggiornamenti anche dal punto di vista dell’autonomia. La batteria sarebbe infatti stata ampliata, con una capienza pari ora a 4900 mah. Quest’ultima dovrebbe inoltre godere del supporto alla ricarica rapida da 45W e dovrebbe anche esserci il supporto alla ricarica wireless da 15W. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, ci si aspetta la presenza a bordo del soc Exynos 2400 con diversi tagli di memoria a supporto. Dovrebbero inoltre essere garantiti fino a 7 anni di aggiornamenti software .