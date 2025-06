Kore.ai: il chatbot per ottimizzare lavoro e business con l’AI

Avete sempre più voglia di approfondire le vostre conoscenze in merito all’intelligenza artificiale e ai continui sviluppi che la tecnologia già facendo? Al giorno d’oggi si parla sempre di più di AI e di piattaforme basate su algoritmi intelligenti e, di conseguenza, sono sempre di più gli utenti ma anche le aziende e le imprese che decidono di ottimizzare progetti e processi lavorativi da questi nuovi strumenti. Alla base di tali piattaforme ci sono dei chatbot in grado di aiutare gli utenti in diverse circostanze e per diverse esigenze. Tra le tante, oggi Kore.ai svolge senza alcun dubbio un ruolo indispensabile grazie a una serie di caratteristiche che la rendono unica.

Non a caso infatti Kore.ai non è un classico chatbot ma si contraddistingue grazie a una serie di funzionalità che consentono a utenti, dipendenti e clienti di ottimizzare la propria esperienza. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli e curiosità in merito a questo chatbot AI.

Kore.ai: le caratteristiche del chatbot basato sull’AI

Migliorare le esperienze di utenti, clienti e aziende. E’ proprio sulla base di questi principi che Kore.ai è stato sviluppato e progettato. A rendere particolare questo strumento è anche la possibilità di utilizzarlo in diversi contesti come, l’assistenza clienti e l’IT.

A rendere sicuramente perfetta l’esperienza d’uso è anche la possibilità di integrarla facilmente con la suite di Microsoft e, dunque, con piattaforme come Word, Excel e PowerPoint.

Perché scegliere Kore.ai? La risposta non è banale dato che parliamo di uno strumento in grado di offrire soluzioni complete con strumenti che consentono di usufruire dell’intelligenza artificiale. Uno degli aspetti che viene particolarmente apprezzato riguarda l’approccio no-code grazie al quale gli utenti possono creare assistenti virtuali anche senza avere particolari competenze di codifica. Non dimenticate che per offrire il meglio dell’esperienza vengono messe a disposizione oltre 120 lingue e canali.